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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev bir grup gazeteci Türkiye Azerbaycan Dostluk ve İşbirliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) ve Kültürlerarası Ağ Derneği tarafından düzenlenen “Barışın Coğrafyası Karabağ” programı çerçevesinde bir araya geldi.

Milliyet'in haberine göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki stratejik ilişkilere ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin Azerbaycan için vazgeçilmez bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Hacıyev, "Azerbaycan dış politikasında, iç politikasında ve devlet düşüncesinde bir numaralı konu Türkiye'dir" ifadelerini kullandı.

Türkiye Azerbaycan Dostluk ve İşbirliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) ile Kültürlerarası Ağ Derneği tarafından düzenlenen "Barışın Coğrafyası Karabağ" programında konuşan Hacıyev, Türkiye'yi ilgilendiren konularda taviz vermeyeceklerini söyledi.

"TÜRKİYE SÖZ KONUSU OLDUĞUNDA BU BİR MÜZAKERE KONUSU DEĞİLDİR"

Türkiye'nin çıkarlarının Azerbaycan için temel ilke olduğunu belirten Hacıyev, "Türkiye söz konusu olduğunda bu bizim için bir müzakere meselesi değildir. Türkiye'nin çıkarlarına zarar verebilecek herhangi bir konuda Azerbaycan'ın ilkeli bir tutumu vardır" dedi.

İSRAİL'İN GİRİŞİMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Hacıyev, İsrail'de sözde Ermeni soykırımının tanınmasına yönelik girişim gündeme geldiğinde doğrudan devreye girdiklerini belirterek, Ankara ile görüşmeden harekete geçtiklerini söyledi.

İsrail'e bu adımın Türkiye-İsrail ilişkilerine zarar vereceğini ilettiklerini aktaran Hacıyev, girişimin geri çekildiğini belirterek, "Bunun için teşekkür beklemeyiz. Bu bizim kardeşlik görevimizdir" ifadelerini kullandı.

"ERMENİSTAN İLE BARIŞ SÜRECİNDE CİDDİ ENGEL GÖRMÜYORUZ"

Ermenistan ile yürütülen barış sürecine de değinen Hacıyev, artık önlerinde büyük bir engel bulunmadığını söyledi.

Ermenistan yönetiminin yeni jeopolitik gerçekliği kabul ettiğini belirten Hacıyev, "Ermenistan kendi gelişimi için Azerbaycan ve Türkiye ile ilişkilerin ne kadar önemli olduğunu kabul etmiş durumda" dedi.

ZENGEZUR KORİDORU MESAJI

Zengezur Koridoru'nun bölge için ortak çıkar taşıdığını ifade eden Hacıyev, koridorun yalnızca Azerbaycan'a değil Ermenistan'a da ekonomik katkı sağlayacağını söyledi.

Barış anlaşması metninin hazır olduğunu belirten Hacıyev, sürecin tamamlanmasıyla birlikte Güney Kafkasya'da kalıcı barışın güçleneceğini ifade etti.