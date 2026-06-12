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Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bakü Türk Anadolu Lisesinde eğitim gören öğrenciler, Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla donatılan okul bahçesinde büyük bir buluşmaya imza attı. Milli takım marşları eşliğinde koreografi ve gösteriler sunan öğrenciler, turnuvada mücadele edecek olan Türkiye'ye sevgi gösterilerinde bulundu. Etkinlik kapsamında okul binasının cephesine "Tek Millet, Tek Yürek, Başarılar Milli Takım" yazılı dev bir pankart asıldı.

24 yıllık aranın ardından yeniden Dünya Kupası sahnesinde boy gösterecek olan A Milli Futbol Takımı, turnuvadaki ilk grup müsabakasına pazar günü çıkacak. Kardeş ülkeden yükselen bu güçlü destek, ay-yıldızlı ekibin turnuva öncesindeki motivasyonuna büyük katkı sağladı.