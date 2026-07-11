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Kaynak: İHA

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde belediye ekipleri, halk sağlığını korumak ve estetik bir görünüm sağlamak amacıyla ilçe genelinde geniş çaplı bir temizlik harekâtı başlattı. Ayvalık Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı personeller, vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanları titizlikle temizledi.

Gün içindeki insan ve araç yoğunluğunun azalmasını fırsat bilen temizlik ekipleri, gece saatlerinde sahaya indi. İlçe sakinlerinin ve turistlerin sıkça ziyaret ettiği cadde, sokak ve sahil şeritlerinde biriken atıklar titizlikle arındırıldı. Çalışmalar kapsamında kentin kalbi konumundaki Cumhuriyet Meydanı ile Talatpaşa Caddesi köpüklü sularla yıkanarak tamamen hijyenik hale getirildi.

Ayvalık Belediyesi tarafından periyodik olarak gerçekleştirilen bu hijyen çalışmaları, çevre sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Özverili çalışmalarından dolayı belediye çalışanlarına teşekkür eden vatandaşlar, temiz bir çevre için toplumsal duyarlılığın artması gerektiğine dikkat çekti.

Yürütülen faaliyetlere ilişkin açıklamalarda bulunan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, temizlik hareketinin kararlılıkla süreceğini belirtti. Başkan Ergin, şu ifadeleri kullandı:

"Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, her hafta rutin bir programla kentimizin yoğun ziyaretçi alan bölgelerinde temizlik, yıkama, dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Daha temiz, daha düzenli bir Ayvalık için gece gündüz sahadayız."