Ayvalık Belediyesi tarafından hayata geçirilen Ayvalık Üretim ve Pazarlama Kooperatifi, ilçedeki kadın iş gücünü ekonomiye kazandırmaya devam ediyor. Belediyeye ait tarım alanlarından ve bahçelerden toplanan mevsimlik meyve ile sebzeler, kooperatif çatısı altında bir araya gelen kadınlar tarafından titizlikle işleniyor. Hazırlanan geleneksel ürünler, kooperatifin kendi markasıyla paketlenerek tüketicilere sunuluyor.

Kooperatifin kuruluş misyonuna değinen Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, projeyle iki temel hedefi gerçekleştirdiklerini ifade etti. Başkan Ergin, "Bir taraftan kadınlarımızın aktif üretim süreçlerinde yer alabileceği istihdam alanları yaratmayı, diğer taraftan ise başta zeytin ve zeytinyağı olmak üzere Ayvalık’ın köklü yerel değerlerini markalaştırmayı amaçladık" şeklinde konuştu.

Kooperatif faaliyetleri kapsamında, belediye mülkiyetindeki yaklaşık 5 bin zeytin ağacından toplanan zeytinler işlenerek şişeleniyor. Kadın emeğiyle zenginleşen üretim yelpazesinde sadece zeytin ürünleri değil; makarna, erişte, reçel, sirke ve tarhana gibi temel gıda maddeleri de yer alıyor. Üretim yoğunluğuna bağlı olarak dönemsel bazda daha fazla kadının sürece dahil edildiğini aktaran Belediye Başkanı Ergin, bu model sayesinde yerel üretimin sürdürülebilir bir yapıya kavuştuğunu vurguladı.

Kooperatif çatısı altında üretim yapan kadınlar, kendilerine sunulan bu çalışma imkânından oldukça memnun olduklarını ifade ediyor. Fabrikasyon üretimden uzak, geleneksel yöntemlerle çalışan kadınlar, elde ettikleri gelirle hem kişisel ihtiyaçlarını karşıladıklarını hem de ev ekonomilerine ciddi bir destek sağladıklarını belirtiyor.

Geniş bir ürün çeşitliliğine sahip olan kooperatif bünyesinde, tamamen doğal yöntemlerle üretilen 20’ye yakın sirke çeşidi, 15’ten fazla reçel alternatifi ve farklı aromalarda erişteler üretiliyor. Ayvalık’taki yerel mağazalarda rafları süsleyen bu ürünler, aynı zamanda internet üzerinden kurulan e-ticaret altyapısı sayesinde Türkiye’nin dört bir yanındaki tüketicilere ulaştırılıyor. Belediyeden yapılan açıklamada, kooperatifin üretim kapasitesinin her geçen gün artırılacağı ve daha çok kadına iş imkânı sunulmasının hedeflendiği aktarıldı.