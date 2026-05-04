TFF 3. Lig Play-Off 2. Tur ilk maçında Ayvalıkgücü Belediyespor ile Eskişehirspor karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, ikinci yarıda bulduğu gollerle mücadeleyi 2-0 kazanarak tur için avantaj yakaladı.

İLK YARIDA EŞİTLİK BOZULMADI

Karşılaşmanın ilk 45 dakikasında iki takım da gol bulmakta zorlandı. Kontrollü geçen ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.

PENALTI KİLİDİ AÇTI

İkinci yarıda baskısını artıran Ayvalıkgücü Belediyespor, 68. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Ufuk, takımını öne geçiren golü kaydetti.

SON BÖLÜMDE FARK İKİYE ÇIKTI

Golden sonra oyunun kontrolünü eline alan ev sahibi ekip, 80. dakikada Baha’nın golüyle farkı ikiye çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele 2-0 sona erdi.

RÖVANŞ NEFES KESECEK

Bu sonucun ardından Ayvalıkgücü Belediyespor, rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti. Eşleşmenin ikinci maçı 8 Mayıs Cuma günü Eskişehir’de oynanacak.