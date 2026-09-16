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Seyir Derneği çatısı altında beşinci kez düzenlenen Ayvalık Uluslararası Film Festivali, sinemacı ve izleyicileri buluşturuyor. Yarışma ve kırmızı halının yer almadığı festivalde bu yıl ilk kez verilen “Geleceğin Sinemacıları Ödülü”nün sahibi, “İsimsiz Eserler Mezarlığı” filminin yönetmeni Melik Kuru oldu.

Ayvalık Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilen festivalin açılışı, Paşalimanı'ndaki günbatımı etkinliğiyle başladı. Festival Direktörü Azize Tan ve Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in konuşmalarının ardından Büyük Park Amfitiyatro'da açılış töreni düzenlendi.

Tan, festivalin beşinci yılına ulaşmasında Ayvalık halkı, esnaf, izleyiciler ve sinema sektörünün desteğinin önemli olduğunu belirterek, “Beşinci yılımıza hep birlikte ulaştık. 2022'de başladığımız bu yolculukta yarışmasız, kırmızı halısız ve sinemacıyla seyirciyi buluşturan bir festival oluşturmayı amaçladık. Ayvalık halkının desteği bize güç verdi. Ayvalık Belediyesi'ni de yol arkadaşımız olarak görüyoruz.” dedi.

GELECEĞİN SİNEMACISINA 200 BİN LİRALIK ÖDÜL

Kurukahveci Mehmet Efendi'nin desteğiyle ilk kez verilen ve 200 bin lira değerindeki “Kahve İçen Yorulmaz Geleceğin Sinemacıları Ödülü”, seçici kurul kararıyla Melik Kuru'ya takdim edildi. Kuru, ödülün kariyerindeki ilk bireysel ödül olduğunu söyledi.

Festivalin açılışında çöp(m)adam'ın kurucusu Tara Hopkins de sahneye davet edildi. Ardından Genç Sinema katılımcıları ve festival ekibinin takdim edilmesiyle açılış programı tamamlandı.

“BURUK NOEL” TÜRKİYE'DE İLK KEZ GÖSTERİLDİ

Pedro Almodóvar'ın Cannes Film Festivali'nde yarışan “Buruk Noel/Amarga Navidad” filmi ise festival kapsamında Türkiye'de ilk kez gösterildi. Festival, 20 Eylül'e kadar devam edecek.