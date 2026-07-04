Milli açık su yüzücüAysu Türkoğlu, kariyerine bir tarihi başarı daha ekledi.

TSUGARU KANALI'NI GEÇEN EN GENÇ TÜRK OLDU

Japonya'da bulunan ve dünyanın en zorlu açık su parkurlarından biri olarak gösterilen Tsugaru Kanalı'nı başarıyla geçen 25 yaşındaki sporcu, bu rotayı tamamlayan en genç Türk unvanının sahibi oldu.

Aysu Türkoğlu Tsugaru Kanalı'nı 13 saat 44 dakikada yüzerek tarihe geçti - Resim : 1

13 SAAT 44 DAKİKADA TAMAMLADI

Aysu Türkoğlu, güçlü akıntılar ve yüksek dalgalarla mücadele ettiği parkurda yaklaşık 45 kilometre yüzerek Tsugaru Kanalı'nı 13 saat 44 dakikada tamamladı.

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