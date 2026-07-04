SGK uzmanı Dilek Ete’den emekli maaşı itirafı: Emekliyi bekleyen büyük tehlike

Ete, "Keşke buradan bir seyyanen artış geliyor, bir refah payı geliyor diye konuşabilsek. Çok üzgünüm. Gıda enflasyonunun ve barınma sorunlarının bu kadar yüksek olduğu bir yerde, emeklilere müjde olarak verebileceğimiz bir açıklama değil bu. Yüzde 1 bile değil, 0,99... TÜİK öyle milimlik hesaplar yapıyor ki insan en azından yüzde 1 açıklar. İnşallah bu hassasiyet, yaptıkları diğer hesaplara da yansır" ifadelerini kullandı.