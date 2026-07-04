Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi SGK uzmanı Dilek Ete’den emekli maaşı itirafı: Emekliyi bekleyen büyük tehlike

SGK uzmanı Dilek Ete’den emekli maaşı itirafı: Emekliyi bekleyen büyük tehlike

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı temmuz ayında yapılacak maaş artışlarındayken, SGK Uzmanı Dilek Ete'den dikkat çeken bir çıkış geldi. TÜİK'in haziran ayı için açıkladığı yüzde 0,99'luk enflasyon oranını "milimlik hesap" olarak nitelendiren Ete, barınma ve gıda krizine dikkat çekti.

Süleyman Çay Süleyman Çay
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SGK uzmanı Dilek Ete’den emekli maaşı itirafı: Emekliyi bekleyen büyük tehlike - Resim: 1

Türkiye'de giderek derinleşen ekonomik kriz, gıda enflasyonu ve barınma sorunu en çok emekli kesimi vurmaya devam ediyor.

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SGK uzmanı Dilek Ete’den emekli maaşı itirafı: Emekliyi bekleyen büyük tehlike - Resim: 2

Temmuz ayında maaşlara yansıyacak zam oranlarının netleşmesinin ardından, milyonlarca vatandaşın beklediği "seyyanen zam" ve "refah payı" umutları bir kez daha suya düştü.

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SGK uzmanı Dilek Ete’den emekli maaşı itirafı: Emekliyi bekleyen büyük tehlike - Resim: 3

Konuyu değerlendiren SGK Uzmanı Dilek Ete, açıklanan rakamlara ve uygulanan ekonomi politikalarına sert tepki gösterdi. Kendisinin de bir emekli olduğunu hatırlatan Ete, mevcut tablonun bir "müjde" olarak sunulamayacağının altını çizdi.

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SGK uzmanı Dilek Ete’den emekli maaşı itirafı: Emekliyi bekleyen büyük tehlike - Resim: 4

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon verilerini eleştiren Ete, özellikle haziran ayı için açıklanan yüzde 0,99'luk orana dikkat çekti.

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SGK uzmanı Dilek Ete’den emekli maaşı itirafı: Emekliyi bekleyen büyük tehlike - Resim: 5

Ete, "Keşke buradan bir seyyanen artış geliyor, bir refah payı geliyor diye konuşabilsek. Çok üzgünüm. Gıda enflasyonunun ve barınma sorunlarının bu kadar yüksek olduğu bir yerde, emeklilere müjde olarak verebileceğimiz bir açıklama değil bu. Yüzde 1 bile değil, 0,99... TÜİK öyle milimlik hesaplar yapıyor ki insan en azından yüzde 1 açıklar. İnşallah bu hassasiyet, yaptıkları diğer hesaplara da yansır" ifadelerini kullandı.

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SGK uzmanı Dilek Ete’den emekli maaşı itirafı: Emekliyi bekleyen büyük tehlike - Resim: 6

Kamu harcamalarındaki çifte standarda da vurgu yapan SGK Uzmanı Ete, devletin kaynak kullanımını eleştirdi.

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SGK uzmanı Dilek Ete’den emekli maaşı itirafı: Emekliyi bekleyen büyük tehlike - Resim: 7

Emekliye verilmeyen zammın farklı yerlere harcandığını belirten Ete, "Vatandaşa gelince yüzde 1'i bile vermezken, diğer taraftan bazı şeyler bazı yerlere kepçeyle gidiyor. En azından şu NATO toplantısında bile dünya kadar para harcandı. Dolayısıyla emeklinin bu sefer de yüzü gülmedi" dedi.

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SGK uzmanı Dilek Ete’den emekli maaşı itirafı: Emekliyi bekleyen büyük tehlike - Resim: 8

Milyonlarca vatandaşı bekleyen tehlikeye de işaret eden Ete, sözlerini "Önümüzde çok zor ve çetin bir 6 ay var" diyerek noktaladı.

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SGK uzmanı Dilek Ete’den emekli maaşı itirafı: Emekliyi bekleyen büyük tehlike - Resim: 9
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