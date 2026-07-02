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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul’da süren Ayşe Tokyaz cinayeti davasında yargılama sürecinde kritik bir aşamaya gelindi. Duruşma öncesinde basın açıklaması yapan Tokyaz Ailesi, şikâyetlerinin arkasında durduklarını belirterek faillerin en ağır şekilde cezalandırılmasını ve avukatlarının taleplerinin kabul edilmesini istedi.

DURUŞMADA GERGİN ANLAR

Mahkemede söz alan tutuklu sanıklardan Cemil K., dosyaya yeni eklenen belgeleri inceleyemediğini ileri sürerek savunmasını bir sonraki celsede yapacağını belirtti. Tanıkların adli sicil kayıtlarının incelenmesini talep eden Cemil K., maktul Ayşe Tokyaz’a yönelik saç ve vücut sıvısı testlerinin yapılmasını da istedi. Duruşma esnasında diğer sanıklardan Oğuz K.’nin avukatlara yönelik sözlü müdahalelerde bulunması üzerine Mahkeme Başkanı araya girerek duruşmanın kayıt altında olduğunu hatırlattı ve yargılamaya müdahale edilmemesi konusunda uyarıda bulundu.

SAVCI ESAS HAKKINDAKİ MÜTALAASINI SUNDU

Gergin geçen duruşmada cumhuriyet savcısı, davanın esasına ilişkin mütalaasını mahkemeye sundu. Savcılık, sanıkların rolleri ve işledikleri öne sürülen suçlara göre şu ceza taleplerinde bulundu:

Cemil K. İçin Ağırlaştırılmış Müebbet: Olayın asli faili olduğu belirtilen Cemil K. hakkında; "kadına karşı tasarlayarak öldürme", "canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "şantaj" suçlarından ceza istendi. Mütalaada, sanığın maktule sistematik şiddet uyguladığı, şantaj yaptığı, ölümün ardından ise cesedi valize koyarak delilleri gizlemeye çalıştığı vurgulandı.

Oğuz K. Müşterek Fail Sayıldı: Cesedin taşınma sürecinde yer aldığı kamera kayıtları ve tanık beyanlarıyla tespit edilen Oğuz K. hakkında, cinayete iştirak suçundan "tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme" ile "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" cezaları talep edildi.

Cemal A. İçin Öldürmeye Yardımdan Ceza: Maktulü olay yerine getiren ve cinayet öncesi ile sonrasında Cemil K. ile yoğun irtibatı bulunan Cemal A.’nın, "tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme suçuna yardım etme" kapsamında cezalandırılması istendi.

5 Sanığa Delil Karartma Suçlaması: İlker U., Necmettin E., Erhan G., Barış A. ve Yusuf Z.’nin, para karşılığında cesedin bulunduğu valizi başka bir araca taşıyarak boş araziye bıraktıkları saptandı. Bu kişilerin cinayet planına önceden dahil olduklarına dair delil bulunamadığından, yalnızca "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan cezalandırılmaları talep edildi.

Polis Memurlarına Görev Suçu: Eski bir polis olan sanık Cemil K.’ye resmi sistem üzerinden hukuka aykırı şekilde bilgi ve tutanak temin ettikleri belirlenen polis memurları Necdet Ç. ve Zülfü B. hakkında "görevi kötüye kullanma" ile "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve paylaşma" suçlarından ceza istendi.

1 SANIĞA BERAAT, TUTUKLULUKLARIN DEVAMI TALEBİ

Mütalaada, sadece kurye uygulaması vasıtasıyla ev anahtarını taşımak amacıyla kullanılan Mustafa Enes A.’nın, cinayet suçuna iştirak ettiğine dair kesin ve inandırıcı delil bulunamadığından beraatine ve adli kontrolünün kaldırılmasına karar verilmesi istendi.

Savcılık, aralarında Cemil K., Cemal A. ve Oğuz K.’nin de bulunduğu 9 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamını talep etti.