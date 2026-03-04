Anayasa Mahkemesi’nin siyasi partilere yönelik mali denetim kararları, Resmi Gazete’de yayımlandı. Yüksek Mahkeme, toplam 20 partiye ilişkin incelemesini tamamlarken 14 partinin gelir-gider tablolarını Siyasi Partiler Kanunu’na uygun buldu.

5 PARTİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Ancak 5 siyasi partinin mali hesaplarının mevzuata uygun olmadığına hükmedildi. Bu kapsamda Türk Birliği Partisi, Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisi, Gelişim ve Demokrasi Partisi, Ulusal Parti ve Ayyıldız Partisi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

2 AYRI SUÇ DUYURUSU

Kararlarda, bazı partilerin inceleme ve araştırma sürecini engellediği ya da yeterli belge sunmadığı belirtildi. Özellikle Türk Birliği Partisi hakkında hem 2023 hem de 2024 yıllarına ilişkin ayrı ayrı suç duyurusu yapılması dikkat çekti.

Mahkeme, söz konusu partiler hakkında gerekli işlemlerin yürütülmesi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.