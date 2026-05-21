Aydın Valiliği koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kent genelinde sürdürdüğü trafik denetimleri aralıksız devam ediyor. 2026 yılı Nisan ayı verileri ile 2023 yılı Mart ayı rakamları karşılaştırıldığında, trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen sürücü sayısının önceki yıllara göre yaklaşık iki katına çıktığı görüldü. Buna paralel olarak trafik kazalarında da belirgin bir artış yaşandı.

2026 Nisan ayında gerçekleştirilen uygulamalarda toplam 157 bin 961 araç denetlenirken, kuralları ihlal ettiği belirlenen 25 bin 433 araç hakkında cezai işlem yapıldı. 2023 Mart ayında ise 139 bin 586 aracın kontrol edildiği denetimlerde 8 bin 235 araca işlem uygulanmıştı.

Kaza istatistiklerine bakıldığında da artış dikkat çekti. 2026 Nisan ayında 300 maddi hasarlı, 433 yaralamalı ve 3 ölümlü olmak üzere toplam 736 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 587 kişi yaralanırken, 3 kişi yaşamını yitirdi. 2023 Mart ayında ise 268 maddi hasarlı ve 315 yaralamalı olmak üzere toplam 583 trafik kazası yaşanmış, kazalarda 449 kişi yaralanmış ve 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Denetimlerde uygulanan yaptırımlar da arttı. 2026 Nisan ayında 421 sürücünün ehliyetine el konulurken, bin 95 araç ile 421 sürücü trafikten men edildi. 2023 Mart ayında ise 300 sürücünün ehliyetine el konulmuş, 730 araç ve 161 sürücü trafikten men edilmişti.

Öte yandan yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde de Aydın Valiliği tarafından ek trafik önlemleri alındığı belirtildi. Yetkililer, vatandaşların bayramı huzur ve güven içinde geçirebilmesi amacıyla denetimlerin bayram boyunca yoğun şekilde sürdürüleceğini ifade etti.