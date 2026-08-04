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Kaynak: AA / DHA / İHA

Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Madran Dağı eteklerinde bulunan Kavşit Yaylası'nda çıkan ve yaklaşık 3 bin hektarlık alanın zarar gördüğü orman yangınıyla ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Yangına ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

30 Temmuz'da başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılmış, ekiplerin günler süren yoğun müdahalesinin ardından 2 Ağustos'ta tamamen kontrol altına alınmıştı.

YANGIN GÜNLERCE DEVAM ETTİ

Kavşit Mahallesi Kavşit Yaylası'nda çıkan yangına, Orman Genel Müdürlüğü başta olmak üzere çok sayıda kurumun ekipleri havadan ve karadan müdahale etti.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler nedeniyle bölgede yaklaşık 3 bin hektarlık alan zarar gördü. Yangın, ekiplerin aralıksız çalışmasıyla 2 Ağustos'ta tamamen söndürüldü.

SORUŞTURMADA 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Yangının çıkış nedenine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Yürütülen soruşturma sonucunda olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.