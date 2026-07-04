Kaynak: İHA

Aydın’ın Efeler ilçesinde psikolojik rahatsızlıkları olduğu ileri sürülen bir kadın, iddiaya göre yaşadığı evi ateşe verdi. Yangın kısa sürede söndürülürken, evde ciddi hasar oluştu ve kullanılamaz hale geldi.

Olay, Efeler ilçesi Cuma Mahallesi 209 Sokak üzerinde gece saat 02.30 civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre M.Ö. isimli kadının henüz belirlenemeyen bir sebeple evini yaktığı öne sürüldü. Alevleri gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi devreye girdi. İhbar sonrası bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Geceyi aydınlatan alevler kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı. Apartman sakinleri tedbir amaçlı tahliye edilirken, olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Yangını çıkardığı iddia edilen M.Ö. ise doktor kontrolü için hastaneye götürüldü. Çevre sakinlerinin ifadelerine göre aynı kişinin geçmiş yıllarda da iki kez benzer olaylara karıştığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.