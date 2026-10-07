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Kaynak: DHA

Saat 20.00 sıralarında ilçeye bağlı Kaşıkçılar Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Çatak Mahallesi eski muhtarı İ.K.’nin tarlasında bulunan kestane ağacındaki kozalakların akrabası N.A.’nın tarlasına düşmesi sonucu ikili arasında tartışma çıktı.

ESKİ MUHTAR AĞIR YARALANDI

Tartışmanın büyümesi sonrası iddiaya göre İ.K., N.A.’ya tabanca çekti. Silahı gören N.A., olay yerinden ayrılıp evine gitti. Bir süre sonra kestane tarlasına geri dönen N.A., yanında getirdiği tüfekle ateş ederek kuzeni İ.K.’yi sırtından vurdu.

Silah seslerini duyarak olay yerine gelen N.A.'nın oğlu, yaralı eski muhtarı araçla yola çıkararak, ihbar üzerine adrese gelen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti. Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan İ.K.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, saldırının ardından kaçan şüpheli N.A.’nın yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma devam ediyor.