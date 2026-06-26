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Kaynak: AA

Aydın'da seyir halindeki bir emniyet aracı, çıkan yangın neticesinde büyük hasar görerek kullanılamaz duruma geldi.

Edinilen bilgilere göre, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda hizmet hafif ticari polis aracı, Efeler ilçesi sınırlarında bulunan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) varyantında seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Aracın yandığını görenlerin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine hızla itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlilerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Meydana gelen yangının ardından, alevlerin teslim aldığı emniyet aracı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.