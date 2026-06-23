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AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Ege Bölgesi'nde hareketli saatler yaşandı. Aydın genelinde hissedilen sarsıntının detayları şu şekilde paylaşıldı:

Merkez Üssü ve Saat: Depremin merkez üssü Aydın’ın Germencik ilçesi olarak saptandı. Sarsıntı, bugün saat 14.04'te meydana geldi.

Büyüklük ve Derinlik: Yer sarsıntısının büyüklüğü 3.9 olarak ölçülürken, depremin yerin 7.3 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlendi.

OLUMSUZ BİR DURUM YAŞANMADI

Deprem, merkez üssü Germencik başta olmak üzere çevre ilçe ve köylerde hafif şekilde hissedildi. Kısa süreli bir tedirginliğe yol açan sarsıntının hemen ardından ilgili kurumlarca sahada hızlı bir tarama çalışması yapıldı.

Yetkililerden alınan ilk bilgilere göre, sarsıntı nedeniyle bölgede herhangi bir bina hasarı, yaralanma ya da olumsuz bir durumun yaşanmadığı ve hayatın normal seyrinde devam ettiği öğrenildi.