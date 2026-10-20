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Kaynak: İHA

Yangın, Efeler ilçesine bağlı Orta Mahalle 205 Sokak'ta yer alan bir apartmanın ikinci katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ev sahibinin mutfakta yemek pişirdiği sırada ocak kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin aniden yükseldiğini gören ev sakini, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım istedi. İhbarın ardından bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İTFAİYE BÜYÜMEDEN SÖNDÜRDÜ

Olay yerine kısa sürede ulaşan Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, mutfağı saran alevlere hızla müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın binanın diğer alanlarına ve üst katlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Herhangi bir yaralanma veya can kaybının yaşanmadığı olayda, dairenin mutfak bölümünde maddi hasar oluştu.