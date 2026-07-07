Bozdoğan ilçesine bağlı Yazıköy Mahallesi yakınlarındaki zeytinlikte, yangın çıktı. İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına 3 uçak ve 4 helikopter ile havadan, 15 arazöz, 5 su tankeri ve 2 dozer ile karadan müdahale sürüyor.
Aydın’da alevler zeytinlikleri sardı
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Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki zeytinlik alanda çıkan yangın tarım arazilerine yayıldı. Çıkış nedeni bilinmeyen yangını söndürmek için 7 hava aracı ve çok sayıda kara ekibi seferber oldu.
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