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Kaynak: DHA

Bozdoğan ilçesine bağlı Yazıköy Mahallesi yakınlarındaki zeytinlikte, yangın çıktı. İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına 3 uçak ve 4 helikopter ile havadan, 15 arazöz, 5 su tankeri ve 2 dozer ile karadan müdahale sürüyor.