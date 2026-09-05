Kaynak: İHA

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, doğal zenginlikleriyle bilinen Söke'deki Karina (Dil Gölü) Dalyanı'nda incelemelerde bulundu. Bölgenin su ürünleri potansiyelini yerinde inceleyen yetkililer, dalyanın işletmeciliğini üstlenen S.S. Doğanbey Tuzburgazı Köyleri Su Ürünleri Kooperatifi yönetimi ve yörede avcılık yapan üreticilerle görüştü. Gerçekleştirilen buluşmada, su ürünleri üretimindeki güncel gelişmeler, kooperatifin çalışmaları ve sektörün geleceğine yönelik hedefler masaya yatırıldı. Sürdürülebilir üretim modelleri ile balıkçıların günlük operasyonlarda yaşadığı zorluklar da detaylıca değerlendirildi.

Ziyaret sırasında üretimin ve emeğin değerine vurgu yapan Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz, su ürünleri sektörüne verilen desteklerin kararlılıkla süreceğini belirtti. Balıkçıların her zaman destekçisi olacaklarını dile getiren Temiz, üreticilere başarılı ve kazançlı bir sezon diledi. Müdürlük tarafından yapılan resmi açıklamada da kent ve ülke ekonomisine katma değer sağlayan tüm balıkçılara bereketli kazançlar temenni edildi.