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Kaynak: İHA

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde geniş alanları kaplayan ayçiçeği tarlalarının sarıya bürünmesi, bölgede hem tarımsal üretim açısından umutları artırdı hem de doğanın eşsiz manzarasını gözler önüne serdi.

Türkiye'deki yağlık ayçiçeği üretiminde kritik bir role sahip olan Hayrabolu'da, bu sene yaklaşık 306 bin dekar arazide ayçiçeği ekimi yapıldı. Yüzünü güneşe dönen çiçeklerin oluşturduğu bu muazzam manzara, sadece bölge sakinlerinin değil, fotoğraf sanatçılarının ve doğa tutkunlarının da uğrak noktası haline geldi. Tarlalar, özellikle gün doğumu ile gün batımı saatlerinde fotoğraf meraklılarının kadrajlarına kartpostallık görüntüler veriyor.

Hava şartlarının bu yıl ayçiçeğinin büyümesi için oldukça elverişli olduğunu aktaran bölge üreticileri, yüksek verimli ve bereketli bir hasat dönemi geçirmeyi ümit ettiklerini dile getirdi.

Hayrabolu'nun ayçiçeği tarlaları, sunduğu yüksek tarımsal değerin yanı sıra oluşturduğu doğal güzelliklerle de yaz mevsiminde bölgenin en çok ilgi gören lokasyonları arasında bulunuyor.