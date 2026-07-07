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Richard White'ın istifası, bir kadının göçmenlik statüsünü cinsel ilişki karşılığında kullandığına dair iddialar üzerine başlatılan polis soruşturmasının ardından geldi.

Patronlar Dünyası’nda yer alan habere göre; White, iddiaları kesin bir dille yalanlayarak insan kaçakçılığı veya benzeri hiçbir suça bulaşmadığını savundu. Kurucu isim, özel hayatına dair basında yer alan haberlerin WiseTech'in operasyonel başarılarını gölgelediğini ve şirketi gereksiz yere yıprattığını belirterek başkanlıktan ayrıldı.

ŞİRKETTEKİ ETKİSİ TAMAMEN BİTMEDİ

Başkanlık koltuğunu bırakmasına rağmen White, şirketle olan bağlarını koparmadı. Yönetim kurulunda icra direktörü olarak kalmaya devam edecek. Şirketin baş inovasyon sorumlusu pozisyonunu yürütmeyi sürdürecek.

White, daha önce 2024 yılı içinde de uygunsuz davranış iddiaları sebebiyle CEO'luktan ayrılmış, ancak sonrasında yönetimde yeniden aktif bir rol üstlenmişti.

YATIRIMCILARIN "YÖNETİM" İSYANI

Peş peşe gelen skandallar, büyük kurumsal yatırımcıların sabrını taşırdı ve yönetime yönelik baskıları artırdı.

Avustralya'nın en büyük emeklilik fonlarından biri olan Hesta, şirketteki kronikleşmiş liderlik ve yönetim krizlerinin son iddialarla birlikte daha da derinleştiğine dikkat çekti.

Avustralya Emeklilik Yatırımcıları Konseyi, sarsılan yatırımcı güveninin acilen yeniden tesis edilebilmesi için yönetim kurulundan net bir yol haritası açıklamasını talep etti.

DÜMEN ARTIK BAĞIMSIZ İSİMDE

Krizin büyümesi üzerine WiseTech yönetim kurulu acil bir kararla, Ocak ayında ekibe katılan bağımsız üye Raelene Murphy'nin derhal geçerli olmak üzere yeni başkan olarak atandığını duyurdu.

Finansal analistler, bağımsız bir ismin dümene geçmesini kurumsal yönetişimi güçlendirecek olumlu bir hamle olarak değerlendiriyor. Ancak piyasaların, yeni yönetimin White'ın gölgesinde kalmadan gerçekten "bağımsız" hareket edebildiğine dair somut kanıtlar beklediği ifade ediliyor.

ÇİFTE SORUŞTURMA KISKACI

Şirketi sarsan kriz sadece istifayla noktalanmadı. Sürecin adli ve finansal boyutları genişleyerek devam ediyor.

White'ın geçmişteki kişisel ilişkileri ve şirket içindeki bazı şüpheli uygulamalarına yönelik incelemeler sürüyor.

Avustralya menkul kıymetler düzenleyicisi, White'ın daha önceki yöneticilik görevlerinden ayrıldığı süreçte gerçekleştirdiği hisse satışlarını mercek altına aldı.