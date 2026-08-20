Avustralya federal hükümetinin sunduğu vergi avantajları ve Elektrikli Araç İndirimi teşviklerinden en çok yararlanan ilk 10 bölgenin tamamında çatı tipi güneş enerjisi kullanım oranının eyalet ortalamalarının belirgin şekilde üzerinde olduğu saptandı. Özellikle büyük şehirlerin dış banliyölerinde yaşayan ve her gün uzun mesafeler kateden aileler, araçlarını evde ürettikleri bedava veya düşük maliyetli güneş enerjisiyle şarj ederek yakıt masraflarını minimuma indiriyor.

DIŞ BANLİYÖLER EV DÖNÜŞÜMÜNE ÖNCÜLÜK EDİYOR

NALSPA raporuna göre elektrikli araç teşviklerinden en çok faydalanan ilk 10 bölgenin beşi Victoria eyaletinde yer alıyor. Melbourne şehir merkezine en az 29 kilometre uzaklıkta bulunan Tarneit, Werribee, Craigieburn, Clyde North ve Cranbourne gibi bölgeler elektrikli araç kullanımında başı çekiyor. Sydney'de ise Kellyville, Marsden Park ve Baulkham Hills gibi dış bölgeler listede öne çıkıyor.

GÜNEŞ PANELİ VE MAAŞ KİRALAMASI SİNERJİSİ

Fleet EV News analizinde yer alan bilgilere göre, elektrikli otomobillerin ilk satın alım maliyeti benzinli modellere göre daha yüksek olsa da uzun süreli maaş kiralama (novated leasing) modelleri ve devlet teşvikleri bu engeli ortadan kaldırıyor. Yüksek benzin fiyatlarından kaçınan ve evinde güneş paneli bulunan çalışanlar, elektrikli araç tercihini çevresel kaygıların ötesinde somut bir ekonomik tasarruf aracı olarak görüyor. Kademe kademe azaltılması planlanan teşviklere rağmen, kurulan bu yeşil enerji altyapısının elektrikli araçların yaygınlaşmasını kalıcı hale getirmesi bekleniyor.