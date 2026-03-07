Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın sezon açılışı olan Avustralya Grand Prix’sinde, Mercedes pilotu George Russell, sıralama turlarını lider tamamlayarak yarışa ilk sıradan başlayacak.

Melbourne’daki Albert Park pistinde gerçekleştirilen sıralama turlarında Russell, 5,2 kilometrelik pistte 1 dakika 18.518 saniyelik derece elde ederek pole pozisyonunu kazandı.

Mercedes’in bir diğer pilotu Kimi Antonelli, Russell’ın sadece 0.293 saniye gerisinde ikinci olurken, Red Bull Racing’den Isack Hadjar, 0.785 saniye farkla üçüncü sırada yer aldı.

Yarış, yarın TSİ 07.00’de start alacak.