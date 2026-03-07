Formula 1’de yeni sezonun açılış yarışı, Avustralya’nın Melbourne kentindeki Albert Park’ta gerçekleşecek.

Formula 1 Dünya Şampiyonası heyecanı, Avustralya Grand Prix’siyle start alacak.

Melbourne’deki 5,2 kilometrelik Albert Park Pisti’nde düzenlenecek yarış, 58 tur üzerinden koşulacak. Sıralama turları bugün TSİ 08.00’de başlayacak. Asıl yarış ise 8 Mart Pazar günü (yarın) TSİ 07.00’de yapılacak.

Dünyanın en prestijli ve en çok takip edilen motor sporları organizasyonları arasında yer alan Formula 1’de, bu sezon toplam 24 etap düzenlenecek.

2026 yılında Formula 1'de yer alan takımlar ve pilotları şöyle: