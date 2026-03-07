Formula 1’de yeni sezonun açılış yarışı, Avustralya’nın Melbourne kentindeki Albert Park’ta gerçekleşecek.

Formula 1 heyecanı Avustralya’da başlıyor - Resim : 1

Formula 1 Dünya Şampiyonası heyecanı, Avustralya Grand Prix’siyle start alacak.

Melbourne’deki 5,2 kilometrelik Albert Park Pisti’nde düzenlenecek yarış, 58 tur üzerinden koşulacak. Sıralama turları bugün TSİ 08.00’de başlayacak. Asıl yarış ise 8 Mart Pazar günü (yarın) TSİ 07.00’de yapılacak.

Dünyanın en prestijli ve en çok takip edilen motor sporları organizasyonları arasında yer alan Formula 1’de, bu sezon toplam 24 etap düzenlenecek.

Formula 1 heyecanı Avustralya’da başlıyor - Resim : 2

2026 yılında Formula 1'de yer alan takımlar ve pilotları şöyle:

  • McLaren: Lando Norris, Oscar Piastri
  • Red Bull: Max Verstappen, Isack Hadjar
  • Ferrari: Charles Leclerc, Lewis Hamilton
  • Mercedes: George Russell, Kimi Antonelli
  • Williams: Carlos Sainz, Alex Albon
  • Racing Bulls: Liam Lawson, Arvid Lindblad
  • Aston Martin: Fernando Alonso, Lance Stroll
  • Haas: Oliver Bearman, Esteban Ocon
  • Audi: Nico Hülkenberg, Gabriel Bortoleto
  • Alpine: Pierre Gasly, Franco Colapinto
  • Cadillac: Sergio Perez, Valtteri Bottas