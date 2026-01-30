Avustralya Açık tek erkekler yarı finalinde dünya 2 numarası Jannik Sinner ile Novak Djokovic karşı karşıya geldi. Rod Laver Arena’da oynanan maçın ilk setini 6-3 ile kazanan Sinner, ilk sette %85 ilk servis yüzdesi yakalayarak etkili bir oyun sergiledi.

10 kez Avustralya Açık şampiyonu olan Novak Djokovic, ikinci seti 6-3 alarak durumu eşitledi.

Üçüncü set dengede geçerken, son oyunda servis kıran Sinner seti 6-4 kazanarak yeniden öne geçti ve durumu 2-1’e getirdi.

Djokovic, dördüncü seti 6-4 kazanarak maçı final setine taşıdı.

FİNALİN ADI: ALCARAZ - DJOKOVIC

Final setini 6-4 ile kazanan Novak Djokovic, adını Avustralya Açık finaline yazdırdı. Sırp raket, 1 Şubat Pazar günü saat 11.30’da finalde Carlos Alcaraz ile karşılaşacak.