Avustralya Açık tek erkeklerde günün ilk yarı finalinde Carlos Alcaraz ile Alexander Zverev karşı karşıya geldi. Rod Laver Arena’da oynanan dev mücadelede kazanan, beş setlik maratonun ardından İspanyol raket oldu.

Karşılaşmaya etkili başlayan Alcaraz, ilk seti 6-4 kazanarak öne geçti. İkinci sette 5-2 geriye düşmesine rağmen oyundan kopmayan 22 yaşındaki tenisçi, seti tie-break’te alarak durumu 2-0’a getirdi.

Üçüncü sette 5-4 öndeyken bacağına kramp giren Alcaraz, bu seti tie-break’te kaybetti. Moral bulan Zverev, dördüncü seti de yine tie-break’te kazanarak maçı final setine taşıdı.

Büyük çekişmeye sahne olan son sette üstünlüğü yeniden ele geçiren Alcaraz, seti 7-5 alarak 5 saat 27 dakika süren mücadeleden galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Carlos Alcaraz, kariyerinde ilk kez Avustralya Açık’ta finale yükseldi. İspanyol raketin finaldeki rakibi, Jannik Sinner – Novak Djokovic maçının galibi olacak.