Türkiye’de kayıtlı avukat sayısı 2020’den itibaren 63 bin 348 artarak 206 bin 678’e ulaştı. Ülke genelinde her yıl 5 Nisan, adaletin tesisi, hukukun üstünlüğü ve savunma hakkının korunmasında önemli görev üstlenen avukatların günü olarak kutlanıyor.

AVUKATLAR HUKUKUN TEMEL TAŞI

Avukatlık Kanunu’na göre avukatlar, yargının kurucu unsurlarından biri olarak bağımsız savunmayı temsil ediyor. Hukuki ilişkilerin düzenlenmesine, uyuşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun çözülmesine ve hukuk kurallarının her aşamada eksiksiz uygulanmasına katkı sağlıyor.

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ VERİLERİ

Türkiye Barolar Birliği (TBB) verilerine göre, 31 Aralık 2020’de 143 bin 330 olan avukat sayısı, 31 Aralık 2025 itibarıyla 206 bin 678’e yükseldi. Son 5 yılda avukat sayısı yüzde 44 artarken, erkek avukatların oranı yüzde 51,6, kadın avukatların oranı ise yüzde 48,4 olarak kaydedildi.

İSTANBUL VE ANKARA BAROLARI ÖNE ÇIKIYOR

Kayıtlı avukatların yaklaşık yüzde 50’si İstanbul ve Ankara barolarında görev yapıyor. İstanbul’da 71 bin 442, Ankara’da 29 bin 284 avukat bulunuyor. İstanbul Barosu’nda 67 bin 463, İstanbul 2 No’lu Barosu’nda 3 bin 979 avukat yer alıyor. Ankara’da ise Ankara Barosu’nda 26 bin 206, Ankara 2 No’lu Barosu’nda 3 bin 78 avukat kayıtlı.

DİĞER ÖNE ÇIKAN BAROLAR

İzmir Barosu’nda 14 bin 300, Antalya Barosu’nda 8 bin 38, Bursa Barosu’nda 6 bin 544, Adana Barosu’nda 5 bin 20, Konya Barosu’nda 4 bin 239, Mersin Barosu’nda 3 bin 915, Diyarbakır Barosu’nda 2 bin 596 ve Trabzon Barosu’nda 1.128 avukat görev yapıyor.

'AVUKATLIK MESLEĞİ ÖZVERİ GEREKTİRİYOR'

Ankara 2 No’lu Baro Başkanı Gökhan Ağdemir, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Ağdemir, Baronun 4 yıl önce kurulduğunu ve avukatların sorunlarına yönelik etkili çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Ağdemir, Baro başkanlığı döneminde açıkladığı projelerden birinin, ceza infaz kurumlarına akıllı teknolojilerin entegrasyonu projesi (ACEP) olduğunu aktardı ve sistemin hayata geçtiğini ifade etti. ACEP sayesinde Türkiye’deki avukatlar, tutuklu ve hükümlülerle görüntülü görüşme gerçekleştirebiliyor.

Stajyer avukatların öğrenci veya avukat olarak sayılmadığını vurgulayan Ağdemir, bu konudaki sorunları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek’e ilettiklerini belirtti. Ağdemir, genç meslektaşların maaş ve ofis konularındaki sıkıntılarına çözüm olarak, devletin maaşın yarısını karşılayacağı bir proje geliştirdiklerini söyledi.

Ağdemir, Baro olarak avukatların çalışma alanları, adliyedeki huzurları, müvekkilleriyle olan ilişkileri ve hukuksal güvence açısından yanlarında olduklarını vurgulayarak, tüm avukatların 5 Nisan Avukatlar Günü’nü kutladı.