Anasayfa Ekonomi Altın yatırımcıları dikkat: Dev bankalar altın tahminlerini bir bir açıkladı

Altın yatırımcıları dikkat: Dev bankalar altın tahminlerini bir bir açıkladı

Altın fiyatları Mart’ta sert düşse de küresel bankalar 2026 için iyimser. Dev banka Goldman Sachs altın hedefini yükseltti. Merkez bankası alımları ve politika belirsizliği altını destekliyor.

Dilek Taşdemir Dilek Taşdemir
Son Güncelleme:
Altın yatırımcıları dikkat: Dev bankalar altın tahminlerini bir bir açıkladı - Resim: 1

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ederken, küresel bankalar yatırımcılara güncel tahminlerini paylaşıyor. Dev banka Goldman Sachs başta olmak üzere UBS ve Wells Fargo gibi kurumlar, altın piyasasına yönelik güçlü sinyaller veriyor. Ons altın için belirlenen yeni hedeflerde etkili olan faktörler de netleşti.

Altın yatırımcıları dikkat: Dev bankalar altın tahminlerini bir bir açıkladı - Resim: 2

MART 2026’DA SERT DÜŞÜŞ

Altın fiyatları Mart 2026’da yüzde 10’dan fazla değer kaybederek Haziran 2013’ten bu yana en sert aylık düşüşünü yaşadı. Ons altın, 5 Nisan 2026 itibarıyla 4.676 dolar civarında işlem görürken, analistler ABD-İran gerilimi ve Donald Trump’ın açıklamalarının satış baskısı yarattığını belirtiyor.

Altın yatırımcıları dikkat: Dev bankalar altın tahminlerini bir bir açıkladı - Resim: 3

GOLDMAN SACHS HEDEFİNİ YÜKSELTTİ

Yatırımcılar altın fiyatlarındaki hareketleri yakından izliyor. Dünyaca ünlü bankalar 2026 sonu için çeşitli fiyat tahminleri sunuyor.

Altın yatırımcıları dikkat: Dev bankalar altın tahminlerini bir bir açıkladı - Resim: 4

Goldman Sachs analistleri Daan Struyven ve Lina Thomas, 22 Ocak tarihli notta bankanın 2026 yıl sonu altın hedefini 4.900 dolardan 5.400 dolara yükseltti. Banka, Mart ayındaki düşüşe rağmen bu iyimser hedefini korudu.

Altın yatırımcıları dikkat: Dev bankalar altın tahminlerini bir bir açıkladı - Resim: 5

Struyven ve Thomas, "Yükseltilmiş tahmine yönelik riskler, küresel politika belirsizliğinin devam etmesi nedeniyle özel sektör yatırımcılarının portföylerini daha da çeşitlendirebileceği ihtimali nedeniyle önemli ölçüde yukarı yönlüdür" diye yazdı.

Altın yatırımcıları dikkat: Dev bankalar altın tahminlerini bir bir açıkladı - Resim: 6

MERKEZ BANKALARI ALTIN ALIMINI ARTIRIYOR

Goldman Sachs, 2026 yılında gelişmekte olan ülkelerin merkez bankalarının her ay yaklaşık 60 ton altın alacağını öngördü. Ülkeler altın rezervlerini ABD doları bağımlılığından uzaklaştırarak çeşitlendirme stratejisi izliyor. Central Banking’in haberine göre, Çin Merkez Bankası da altın alım programını Ocak 2026’ya kadar 15 ay daha uzattı.

Altın yatırımcıları dikkat: Dev bankalar altın tahminlerini bir bir açıkladı - Resim: 7

SAGOLD’a göre Dünya Altın Konseyi, gelişmekte olan piyasa merkez bankalarının toplam altın alımlarının 2026 yılında yaklaşık 850 tona ulaşabileceğini tahmin ediyor. Goldman Sachs ayrıca Fed’in 2026’da yarım puan daha faiz indirimi yapmasını bekliyor ve bunun altının fiyatına ons başına yaklaşık 120 dolar destek sağlayacağını öngördü.

Altın yatırımcıları dikkat: Dev bankalar altın tahminlerini bir bir açıkladı - Resim: 8

DİĞER BANKALARDAN 2026 ALTIN TAHMİNLERİ

UBS, 2026’nın ilk üç çeyreği için altın fiyatı tahminini 6.200 dolara çıkardı ve yukarı yönlü senaryoda Haziran ayında 7.200 dolara ulaşabileceğini belirtti.

Altın yatırımcıları dikkat: Dev bankalar altın tahminlerini bir bir açıkladı - Resim: 9

Deutsche Bank, altın için 6.000 dolarlık hedefini korurken, JPMorgan 2026 için 6.300 dolar seviyesini işaret etti.

Altın yatırımcıları dikkat: Dev bankalar altın tahminlerini bir bir açıkladı - Resim: 10

Dev banka Wells Fargo ise 2026 yılı ons altın tahmin aralığını 6.100–6.300 dolar olarak açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi
