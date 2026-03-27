Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Görüşmede yargı sistemine ilişkin başlıklar ve avukatların talepleri ele alındı.

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Barolar Birliği heyetiyle verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti. Avukatların beklentilerinin gündeme alındığını ifade eden Gürlek, şu değerlendirmede bulundu:

"Adalet Bakanlığı olarak, Türkiye Barolar Birliği ile yakın iş birliği içinde adalet camiamızın taleplerini karşılamaya yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sayın Başkan ve heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre görüşmede, 12. Yargı Paketi kapsamında hayata geçirilmesi planlanan düzenlemeler de ele alındı. Gürlek, avukatların yargı sistemindeki rolüne dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"12. Yargı Paketi'nde avukatlarımıza özel düzenlemelerin çalışmalarını yapıyoruz. Avukatlarımızın maddi anlamda zorluk yaşadığını biliyoruz, bu hususla ilgili de pakette çalışmalar olacak. Özellikle avukatlarımızın maddi anlamda onların hissedebileceği, onlara da bir fayda sağlayabilecek düzenlemeler yapmak istiyoruz. Bu konuyu zaten kamuoyu ile de paylaştık. Tapu işlemlerinde 30 bin lira üstü işlemlerde iki taraf için avukat zorunluluğu getirilecek."

Yargı süreçlerinin daha hızlı işlemesi için de yeni adımlar atılacağını belirten Gürlek, 12. Yargı Paketi kapsamında noter yardımcılığına ilişkin düzenlemelerin de yer almasının planlandığını ifade etti.

Ayrıca Gürlek, yargı camiasının önemli bir parçası olan avukatların sistem içerisindeki rolüne vurgu yaparak, savunma makamının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.