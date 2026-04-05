Tarım ve Orman Bakanlığı’nın denetimleri sonrası taklit ve tağşiş yapılan ürünlere ilişkin liste yeniden güncellendi. Lahmacun, köfte ve kıyma gibi ürünlerin yanı sıra zeytinyağı üretiminde de uygunsuzluklar tespit edilirken, Tarım ve Orman Bakanlığı bu ürünleri kamuoyuna açıkladı.
Bakanlık tek tek ifşa etti: Lahmacunda sakatat, köftede deri dokusu kullanmışlar... İşte o markalar
Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş ürün listesini güncelledi. Lahmacunda sakatat, köftede deri, kıymada kanatlı eti, zeytinyağında usulsüzlük tespit edildi. Vatandaşlara uyarı yapıldı, yeni markalar listeye eklendi.Dilek Taşdemir
Yapılan son incelemelerde, bazı gıdalarda tüketiciyi yanıltacak ve sağlığı riske atabilecek içeriklerin kullanıldığı ortaya çıktı.
Lahmacunda sakatat, köftede deri dokusu, kıymada ise kanatlı eti tespit edilirken; zeytinyağı üretiminde de çeşitli usulsüzlükler belirlendi.
KAMUOYUNA AÇIK UYARI
LİSTEYE YENİ ÜRÜNLER EKLENDİ
Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların güvenli gıdaya ulaşabilmesi amacıyla uygunsuz ürünleri kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor.
Düzenli olarak güncellenen listede bu kez takviye edici gıdalar, bitkisel ürünler, içecekler, yağlar ve şarküteri ürünleri yer aldı.
Öte yandan bakanlığın ifşa listesindeki lahmacun ve köfte satan markalardan herhangi bir açıklama gelmezken; yetkililer sık sık vatandaşları tat, görüntü ve kokusundan şüphelendikleri gıdalarını şikayet etmeleri için ALO 180'i arayarak şikayet etmeleri gerektiğini hatırlatıyor.