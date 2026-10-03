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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen piyasa dolandırıcılığı, usulsüz pay satışı ve borsa fon soruşturması derinleşiyor. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 19 şüpheli İstanbul Adliyesi'ne sevk edilirken, soruşturma dosyasındaki şirket bağlantıları ve operasyon öncesi gerçekleşen devasa nakit çıkışları manipülasyon ağını gözler önüne serdi.

4,8 MİLYAR LİRALIK ŞÜPHELİ SATIŞ

Soruşturma dosyasına giren inceleme raporlarında en yüksek hacimli ve şüpheli finansal hareket Beyoğlu merkezli Förde Law Office bünyesinde çalışan İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat Yasemin Yavuz Koçyiğit ile eşi Gökhan Koçyiğit'in hesaplarında tespit edildi.

SADECE KATILIMEVİM PAYLARINA YATIRIM YAPMIŞLAR

Sabah Gazetesi'nde yer alan bilgilere göre, çiftin son bir sene içinde başka hiçbir hisse senedinde işlem yapmayarak yalnızca Katılımevim (KATLEV) paylarına yatırım yaptığı tespit edildi.

Soruşturma birimleri, çiftin adli incelemeler ve fon operasyonu başlamadan hemen önce ellerindeki payların tamamını elden çıkardığını ortaya çıkardı. Avukat çiftin söz konusu hisselere yatırdığı 2 milyar 320 milyon TL'lik ana paraya karşılık, yaptıkları toplu satışın büyüklüğü 4 milyar 854 milyon TL'ye kadar çıktı. Çift, sadece bu hisse üzerinden 2 milyar 534 milyon TL net nakit kazanç elde etti.

AVUKAT ÇİFTİN KAZANÇ DÖKÜMLERİ DOSYADA YER ALDI

Manipülasyon ağını ortaya çıkaran soruşturma dosyasında, avukat çiftin bireysel nakit akışı da gözler önüne serildi.

Gökhan Koçyiğit: Katılımevim paylarına toplam 1 milyar 864 milyon TL'lik yatırım gerçekleştirdi. Operasyon öncesindeki satışlardan sonra 3 milyar 924 milyon TL tahsilat yaparak tek başına 2 milyar 60 milyon TL net kâr elde etti.

Yasemin Yavuz Koçyiğit: Aynı hisse senedine 456 milyon TL yatırdı. Satış sürecinde 930 milyon TL tahsilat yaparak 474 milyon TL net kazanç sağladı.