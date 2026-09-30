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Kaynak: AA

Türkiye Emlak Katılım Bankası, Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş., Birevim Tasarruf Finansman A.Ş. ve İktisat Katılım Bankası A.Ş. paylarının devrine ilişkin Rekabet Kurumu'na izin başvurusu yaptı.

Bankanın 30 Eylül 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gerçekleştirdiği açıklamada, pay devir işlemleri kapsamında Rekabet Kurumu'na yapılan başvuru hakkında bilgi aldı.

Yapılan KAP açıklamasında; başvuru bankanın daha önce 17 Eylül 2026 ve 25 Eylül 2026 tarihlerinde yaptığı özel durum açıklamalarının ardından gerçekleştirildiği ifade edildi.

Bu neticede Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş., Birevim Tasarruf Finansman A.Ş. ve İktisat Katılım Bankası A.Ş. paylarının Türkiye Emlak Katılım Bankası'na devrine ilişkin işlemlerde, 30 Eylül 2026 tarihinde Rekabet Kurumu nezdinde gerekli izin başvurusu gerçekleştirildi.

Bankadan yapılan açıklamada, diğer izin ve onay süreçlerinin devam ettiği de aktarıldı.