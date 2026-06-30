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Kaynak: AA

Küresel ısınmanın tetiklediği aşırı sıcak hava dalgaları, Avrupa kıtasında ve bölgenin ekonomik lokomotifi Almanya'da artık yalnızca geçici bir meteorolojik sorun olarak görülmüyor. Uluslararası kuruluşlar ve ekonomistler, tırmanan sıcaklıkların üretimi, yatırımları ve tedarik zincirlerini doğrudan tehdit eden kalıcı bir makroekonomik krize dönüştüğü konusunda net uyarılarda bulunuyor.

TERMOMETRELER ARTIK ÖNCÜ EKONOMİK GÖSTERGE

Avrupa'da rekor kıran sıcaklıkların, ekonomide Kovid-19 karantinalarına benzer kalıcı izler bırakmaya başladığı belirtiliyor. ING Küresel Makro Araştırma Başkanı ve Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, yaşanan tabloyu şu çarpıcı tespitlerle özetliyor:

Sıcak hava dalgaları hava durumu bültenlerinden çıkıp yapısal bir makroekonomik değişkene dönüştü.

Boşalan sokaklar, aksayan demir yolları ve Fransa'da soğutma suyu eksikliği yüzünden kapatılan nükleer reaktörler, ekonomiyi derinden sarsıyor.

Mevcut sıcaklıklar Avrupa ekonomisi için aşağı yönlü yeni bir risk unsuru oluşturuyor ve termometreler artık ekonominin öncü göstergelerinden biri.

ALMANYA YENİ İKLİM NORMLARINA HAZIRLIKSIZ YAKALANDI

Geçmişte aşırı sıcaklar yalnızca Güney Avrupa'nın bir problemi olarak kabul edilirken, güncel veriler bu algıyı yıkıyor. Almanya'nın 2030 yılına kadar sıcaklığa bağlı kümülatif ekonomik kayıplarda Avrupa'da üçüncü sıraya yerleşmesi bekleniyor.

Brzeski, bu durumu Almanya'nın yaz aylarının İspanya'nın Sevilla kentiyle yarışacak kadar sıcak olmasına değil; ülkenin altyapısının, konut stokunun ve lojistik gibi sektörlerinin serin bir iklime göre inşa edilmiş olmasına bağlıyor. Nehirlerdeki su seviyelerinin düşmesiyle kırılan tedarik zincirleri, artan soğutma maliyetleri, düşen iş gücü verimliliği ve yükselen gıda enflasyonu ekonomik hasarı katlayarak büyütüyor.

ALLİANZ TRADE: MİLYAR DOLARLIK KAYIP KAPIDA

Dünyanın önde gelen kredi sigorta şirketlerinden Allianz Trade’in 28 Mayıs 2026 tarihli analizine göre, 30 dereceyi aşan sıcaklıklar Avrupa ülkeleri için devasa maliyetler yaratacak. 2026-2030 yılları arasında beklenen kümülatif GSYH kaybı riskleri şu şekilde sıralanıyor:

Fransa: 240 milyar dolar

İtalya: 147 milyar dolar

Almanya: 131 milyar dolar

İspanya: 120 milyar dolar

AVRUPA MERKEZ BANKASI (ECB) VE DÜNYA BANKASI ALARM VERİYOR

Avrupa ekonomisinde aşırı sıcakların yarattığı tahribat, akademik araştırmalar ve resmi kurumların raporlarıyla da tescillenmiş durumda.

Mannheim Üniversitesi ve ECB'nin ortak raporuna göre, 2025 yazında yaşanan sel, kuraklık ve sıcak hava dalgaları kıta genelinde yüzde 0,3'lük üretim kaybına neden oldu. Bu birikimli hasarın 2029'a kadar yüzde 0,8'e ulaşması bekleniyor.

Tarım ve lojistik sektörlerindeki aksamalar nedeniyle gıda enflasyonunun kısa vadede 0,4 ila 0,9 puan artması, gelecek 30 yıl içinde ise bu etkinin ikiye katlanması öngörülüyor.

Dünya Bankası'nın Ocak 2026 tarihli raporu, Almanya ve İspanya'yı sıcakların üretim üzerindeki yıkıcı etkisini en ağır hisseden iki ülke olarak tanımlıyor. Rapor, hükümetlerin yalıtım ve soğutma sistemlerine yönelik yatırımları zorunlu kılması ve acil vergi teşviklerini hayata geçirmesi gerektiğini vurguluyor.