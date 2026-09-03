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Dacia İngiltere Genel Müdürü Lina Ribeiro tarafından doğrulanan stratejiye göre yeni Sandero, pazarın elektrikleşme dönüşümüne uygun olarak çoklu motor seçenekleriyle sunulacak. İçten yanmalı motor kanadının hibrit teknolojisiyle desteklenmesi planlanırken, tam elektrikli versiyon da aileye dahil edilecek.

TASARIM VE VERSİYON FARKLILIKLARI BELİRGİNLEŞECEK

Crossover çizgileriyle öne çıkan Sandero Stepway versiyonu yeni nesilde de varlığını sürdürecek. Markanın tasarım ekibi, standart Sandero ile Stepway arasındaki görsel farkları daha belirgin hale getirmeyi hedefliyor.

Tasarım dili genel olarak korunsa da motor türüne göre aerodinamik farklılıklar uygulanacak. Benzinli/hibrit modeller daha geleneksel bir ön ızgara ve tasarım detayları taşırken; elektrikli versiyon daha alçak sürüş yüksekliği, kapalı ön panjur ve gövdeye gömülü kapı kolları gibi aerodinamik çözümlerle gelecek.

ESNEK PLATFORM VE MOTOR SEÇENEKLERİ

Dacia, yeni Sandero'da markanın mevcut CMF-B platformunun hibrit ve elektrikli araç sistemlerine uyarlanmış esnek bir versiyonunu kullanacak. Yeni nesil modelin muhtemel motor seçenekleri ise şu şekilde şekilleniyor:

Hibrit: Güncel Renault Clio’da yer alan 1.8 litrelik benzinli-elektrikli sistemin yanı sıra Renault’nun TCe turbo benzinli üniteleri olasılıklar arasında yer alıyor.

Elektrikli: Renault 5 ve Twingo modellerinde kullanılan batarya ve motor teknolojilerinin daha uygun fiyatlı ve kompakt versiyonlarının Sandero'ya entegre edilmesi bekleniyor.

UYGUN FİYAT HEDEFİ KORUNACAK

Dacia yönetimi, yeni jenerasyonda da uygun fiyatlılık iddiasını sürdüreceğini açıkladı. Geliştirme süreci devam eden ve tüm ayrıntıları 2028 yılında netleşecek olan Sandero öncesinde markanın öncelikli odak noktası yeni nesil Dacia Spring modeli olacak.