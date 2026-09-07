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Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Müzik yaşamını uzun yıllardır Almanya’da başarıyla sürdüren ve güçlü sesiyle tanınan Ordulu Türk Halk Müziği sanatçısı Güngör Coşkun, Türkiye ziyareti kapsamında meslektaşı ünlü sanatçı Kenan Börekçi ile bir araya geldi.

GURBETTEKİ GÜÇLÜ SES MEMLEKETİNDE HASRET GİDERDİ

Almanya’da gerçekleştirdiği nitelikli projeler ve kendine has muhteşem yorumuyla müzik dünyasında önemli işlere imza atan, Ordu’nun uluslararası arenadaki gururu Güngör Coşkun, memleket ziyareti sırasında Türk Halk Müziği’nin güçlü temsilcilerinden Kenan Börekçi’nin misafiri oldu.

Avrupa’da Türk kültürünü ve müziğini başarıyla temsil eden Coşkun’u ağırlamaktan büyük onur duyduğunu belirten Kenan Börekçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dostluk mesajları verdi.

Börekçi, paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi: "Değerli sanatçı dostum, abim; Almanya’da müzik yolculuğunu başarıyla sürdüren, muhteşem yorumu ve sesiyle sanat camiasında çok önemli işlere imza atan Ordumuzun kıymetli sesi Sayın Güngör Coşkun misafirim oldu. Ayaklarına sağlık abim, memleketine ve evimize hoş geldin."

YENİ PROJELERİN SİNYALİ VERİLDİ

Gurbet ile memleket arasında köprü kuran bu anlamlı buluşmada iki sanatçı, Türk müziğinin geleceği ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilebilecek ortak projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Müzik otoriteleri, bu dostane buluşmanın ilerleyen süreçte gurbetçi vatandaşları ve tüm Türkiye’deki türküseverleri heyecanlandıracak sürpriz bir iş birliğine dönüşebileceğini belirtiyor.