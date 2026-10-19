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Kaynak: Dış Haberler Servisi

Fransa'da 17 Ekim'de hayat pahalılığı, eğitim sistemindeki sorunlar ve kamu hizmetlerindeki yetersizliklere karşı düzenlenen kitlesel gösteriler, Avrupa'nın gündemine oturdu.

Fransız hükümetine göre yaklaşık 550 bin kişinin katıldığı protestolar, başta Paris, Lyon, Marsilya ve Limoges olmak üzere birçok kentte şiddet olaylarına dönüştü. Gösterilerin büyük bölümü barışçıl gerçekleşirken bazı grupların polisle çatışması, kamu binalarının ateşe verilmesi ve iş yerlerinin yağmalanması ülkede ciddi bir güvenlik krizine yol açtı.

Fransa İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı son bilançoya göre 2 bin 397 kişi gözaltına alındı. Çatışmalarda 7'si ağır olmak üzere 997 polis ve jandarma yaralandı.







AVRUPA'DA HAYAT PAHALILIĞI İSYANI

Fransa'da başlayan toplumsal hareketlilik, İtalya, Belçika, Arnavutluk, Portekiz ve İspanya'daki protestolarla birlikte Avrupa genelinde ekonomik ve siyasi hoşnutsuzluğun boyutlarını yeniden gündeme getirdi.

Uluslararası haber ajansları ve gazeteler, olayları yalnızca bir güvenlik sorunu olarak değil, Avrupa'nın karşı karşıya olduğu hayat pahalılığı, kamu borcu, konut krizi ve siyasi istikrarsızlığın yansıması olarak değerlendirdi.

AP: MACRON'DAN SERT TEPKİ: "FRANSIZLAR FRANSA'YA BUNU NASIL YAPABİLİR?"

Associated Press (AP), Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ulusa sesleniş konuşmasında şiddet olaylarına gösterdiği tepkiyi öne çıkardı.

Macron'un "Fransızlar Fransa'ya bunu nasıl yapabilir?" sorusunu gündemine taşıyan ajans, Cumhurbaşkanı'nın olaylardan radikal sol grupları ve şiddet eylemlerine katılan suçluları sorumlu tuttuğunu aktardı.

AP, Fransız makamlarının olayları göçmenlerle ilişkilendirmediğine de dikkat çekti.

THE GUARDİAN: "DEVLETİN DEVASA BİR BAŞARISIZLIĞI"

İngiliz The Guardian gazetesi, protestolar sırasında yaşanan güvenlik zaaflarını ve tarihi yapıların uğradığı tahribatı gündeme taşıdı.

Limoges Belediye Başkanı Guillaume Guérin'in "Devletin devasa bir başarısızlığı" sözlerine yer veren gazete, kentte belediye polisinin mühimmatının tükenmesi nedeniyle şiddet olaylarına müdahale etmekte yetersiz kaldığını yazdı.

1883 yılında inşa edilen tarihi belediye binasının büyük ölçüde yanması, olayların en dikkat çekici görüntülerinden biri oldu.





TIME: POLİS KONTROLÜ KAYBETTİ, İÇİŞLERİ BAKANI İSTİFA ETMEK İSTEDİ

Amerikan TIME dergisi, Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nuñez'in bazı kentlerde güvenlik güçlerinin kontrolü kaybettiğini kabul etmesini öne çıkardı.

Nuñez'in yaşananların ardından istifasını sunduğu ancak Macron'un bu talebi kabul etmediği aktarıldı.

Başbakan Sébastien Lecornu ise olayların yeniden büyümesini önlemek amacıyla yerel ve sınırlı sokağa çıkma yasaklarının uygulanmasını gündeme getirdi.

NEWSWEEK: TRUMP FRANSA'YI HEDEF ALDI, ARNAVUTLUK'A SESSİZ KALDI

ABD merkezli Newsweek, Başkan Donald Trump'ın Fransa'daki şiddet olayları karşısındaki tutumuna dikkat çekti.

Trump, Truth Social hesabından "Fransa yanıyor!" paylaşımı yaparak olayları göç politikalarıyla ilişkilendirdi.

Dergi, Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance'in, Trump'ın damadı Jared Kushner ile bağlantılı turizm projesini de hedef alan Arnavutluk protestolarına aynı tepkiyi göstermediğini gündeme taşıdı.

ANSA: İTALYA'DA 200'DEN FAZLA GÖZALTI, MELONİ GÜVENLİK ZİRVESİ TOPLADI

İtalya'nın ANSA haber ajansı, Milano'da iki gün boyunca devam eden yağma ve şiddet olaylarında 200'den fazla kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Ajansın aktardığına göre gözaltına alınanların yaklaşık yüzde 80'ini 18 yaşından küçükler oluşturdu.

Başbakan Giorgia Meloni, yaşananların ardından güvenlik zirvesi düzenledi.

Meloni, meşru gösterileri istismar ederek "şiddet ve kaos tohumlayanlara karşı ek araçları" değerlendireceklerini açıkladı.





REUTERS: BRÜKSEL'DE SOKAKLAR KARIŞTI

Reuters, Belçika'nın başkenti Brüksel'de çoğunluğu gençlerden oluşan yüzlerce göstericinin polisle çatıştığını bildirdi.

Ajans, olayların kısmen Fransa'daki protestolardan ilham aldığını aktardı.

Belçika İçişleri Bakanı Bernard Quintin, "Brüksel'de yaşanan artık basit bir protesto değil" sözleriyle şiddet olaylarının boyutuna dikkat çekti.

AL JAZEERA: ARNAVUTLUK'TA POLİS PLASTİK MERMİ KULLANDI

Katar merkezli Al Jazeera, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da beşinci gününe giren hükümet karşıtı protestolarda polisin plastik mermi kullandığını aktardı.

Beş günlük eylemler boyunca 167 kişi gözaltına alınırken 132 polisin yaralandığı açıklandı.

Başbakan Edi Rama'nın istifasını isteyen öğrenciler, ekonomik sorunlar, eğitim koşulları ve ülkenin geleceğine ilişkin kaygılarını dile getirdi.

Öğrencilerden Sinan Billa'nın "Haklarımızı, geleceğimizi ve daha iyi bir ülke istiyoruz" sözleri protestoların temel taleplerini ortaya koydu.

EURONEWS: PORTEKİZ VE İSPANYA'DA KONUT KRİZİ ÖFKESİ



Euronews, Portekiz ve İspanya'daki gösterilerin merkezinde giderek ağırlaşan konut ve yaşam maliyetlerinin bulunduğunu yazdı.

Portekiz'in Lizbon, Porto ve Coimbra kentlerinde CGTP sendikası ile konut hakkı hareketleri ortak eylemler düzenledi.

CGTP sözcüsü, artan konut ve yakıt fiyatlarına tepki göstererek "Temel bir alışveriş sepeti bile fahiş bir fiyata ulaştı" ifadelerini kullandı.

İspanya'nın başkenti Madrid'de ise Puerta del Sol Meydanı'nda kurulan konut protestosu kampı, bölge yönetiminin tahliye girişimlerine rağmen varlığını sürdürüyor.

EKONOMİ BASININDAN FRANSA'YA BORÇ KRİZİ UYARISI

Avrupa'daki toplumsal hareketlilik ekonomi basınında da geniş yer buldu.

Euronews Business, Fransa'nın 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 4,9 seviyesine yükselerek son 20 yılın zirvesine yaklaştığına dikkat çekti. Ülkenin kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya oranının yüzde 119'a ulaşması da ekonomik kırılganlığın göstergeleri arasında değerlendirildi.

Capital Economics ekonomisti Andrew Kenningham, "Fransa yıllardır bir borç krizine doğru gidiyordu ve o an yaklaşıyor" uyarısında bulundu.

Business Insider ise Fransa'daki siyasi tıkanıklığın borçlanma maliyetlerini yüksek tutabileceğine dikkat çekti.

XİNHUA: AVRUPA'NIN SÖYLEMİ İLE GERÇEKLER ARASINDA UÇURUM VAR

Çin'in resmi haber ajansı Xinhua, Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaşanan protestoları kıtanın yapısal ekonomik ve sosyal sorunları çerçevesinde değerlendirdi.

Ajans, Eurofound uzmanı Eszter Sandor'un "Dayanıklı bir Avrupa söylemiyle gündelik hayatın gerçeği arasında bir uçurum açılıyor" sözlerine yer verdi.

Değerlendirmede, artan yaşam maliyetleri ve kamu hizmetlerindeki sorunların Avrupa toplumlarında büyüyen hoşnutsuzluğu beslediği vurgulandı.





FRANSA'DA GÖZLER 2027 SEÇİMLERİNDE: MACRON'U ZOR BİR SÜREÇ BEKLİYOR

Fransa'da gösterilerin ardından siyasi krizin daha da derinleşebileceği değerlendiriliyor.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu 18 Nisan 2027'de, ikinci turu ise 2 Mayıs 2027'de yapılacak.

Macron yönetimi bir yandan sokaklardaki toplumsal öfkeyi yatıştırmaya çalışırken diğer yandan 2027 bütçesini bölünmüş parlamentodan geçirme mücadelesi veriyor.









Kaynaklar:

AP/PBS · The Guardian · TIME · Newsweek · ANSA · Reuters · Al Jazeera · Euronews Portekiz · Euronews İspanya · Euronews Business · Business Insider · Xinhua · AFP · Public Sénat