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Kaynak: AA

Almanya, kitlesel eylemlerin gerçekleştirildiği Fransa için vatandaşlarına seyahat uyarısı yaptı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Fransa için seyahat uyarılarının güncellendiği bildirildi. Yapılan açıklamada 17 Ekim 2026’daki protesto günü kapsamında Fransa’nın çeşitli yerlerinde şiddet olayları yaşandığı anımsatıldı.

'GÖSTERİLERDEN UZAK DURUN'

Gelecek günlerde başka gösterilerin düzenlenebileceği ve muhtemel şiddet olaylarının yaşanabileceği uyarısı yapılan açıklamada, bu ülkedeki Alman vatandaşlarına “dikkatli davranın ve mümkünse gösterilerden uzak durun” çağrısı yapıldı.

Açıklamada, vatandaşlardan yerel güvenlik ve kolluk kuvvetlerinin talimatlarına uymaları istendi ve yeni yasal düzenlemeler kapsamında izinsiz ve şiddet içeren gösterilerden uzak durulması yönünde verilen talimatlara uymayanların para cezası veya tazminat ödemek zorunda kalabileceği kaydedildi.

FRANSA'DA PROTESTOLAR SÜRÜYOR

Öğrencilerin de desteklediği sarı yelekliler, hayat pahalılığına ve yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı 17 Ekim'de ülke genelinde gösteriler yapmıştı.

Gösteriler kapsamında ülke genelinde 2 binden fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Gösteriler kapsamında Paris'te fenalaşan bir gösterici hayatını kaybederken, Saint-Etienne kentinde ise bir göstericinin eli kopmuştu.