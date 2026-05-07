Konser için gittiği şehirde park halindeki aracını kullanan sanatçı, hırsızların hedefi oldu. İddiaya göre aracın arka camı kırılarak içerde bulunan çantası çalındı. Yaşanan olay, ünlü rapçiyi büyük bir şaşkınlığa uğrattı.

Olayı sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşan Lvbel C5, aracına döndüğünde camın kırıldığını ve değerli eşyalarının bulunduğu çantasının yerinde olmadığını fark ettiğini belirtti. O anları da görüntüleyen sanatçı, yaşadığı durumu hayranlarına aktardı.

Büyük bir şok yaşayan rapçi, Amsterdam’da bulunan takipçilerine ve bölgedeki vatandaşlara seslenerek çantasını görmeleri halinde kendisine bilgi verilmesini rica etti.