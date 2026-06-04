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AP Sözcülüğü tarafından yapılan açıklamada, bugünden itibaren kurum çalışanlarının kullandığı internet tarayıcılarında varsayılan arama motorunun otomatik olarak Qwant olarak ayarlanacağı duyuruldu.

Açıklamada, kullanıcıların diledikleri takdirde farklı arama motorlarını tercih etmeye devam edebileceği belirtilirken, söz konusu adımın Avrupa Birliği'nin dijital alanda dışa bağımlılığı azaltma ve Avrupa menşeli teknolojik çözümleri destekleme stratejisinin bir parçası olduğu vurgulandı.

Avrupa Parlamentosu'nda 720 milletvekilinin yanı sıra yaklaşık 8 bin 400 personel ve 2 bin parlamenter asistanı görev yapıyor. Böylece kurumda çalışan kişi sayısı 10 binin üzerine çıkıyor.

2013 yılında Fransa'da kurulan Qwant, kullanıcıların çevrim içi faaliyetlerini takip etmemesi ve kişisel verileri reklam amaçlı işlememesiyle öne çıkan Avrupa merkezli bir arama motoru olarak tanınıyor.

Öte yandan Avrupa Komisyonu da kısa süre önce yarı iletken teknolojileri, yapay zekâ, bulut bilişim ve açık kaynak yazılımlar gibi kritik alanlarda dışa bağımlılığı azaltmayı amaçlayan yeni yol haritasını kamuoyuyla paylaşmıştı.