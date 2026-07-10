Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezon heyecanı 1. eleme turu maçlarıyla başladı.
KARABAĞ'DAN NET GALİBİYET
Azerbaycan temsilcisi Karabağ, sahasında ağırladığı İzlanda ekibi Vestri'yi 3-0 mağlup ederek tur için önemli bir avantaj elde etti.
Hırvatistan'ın köklü kulüplerinden Hajduk Split de Slovak temsilcisi Zilina'yı 2-0 yenerek rövanş öncesinde rahat bir skor yakaladı.
FERENCVAROS DEPLASMANDA GÜLDÜ
Macaristan ekibi Ferencvaros, deplasmanda Sırbistan temsilcisi Vojvodina'yı 2-1 mağlup ederek tur kapısını araladı.
Bulgaristan temsilcisi CSKA Sofia ise İrlanda ekibi Derry City'yi 3-2 mağlup ederek rövanş öncesinde avantajı eline geçirdi.
İKİ MAÇTA GOL ÇIKMADI
Günün golsüz tamamlanan iki mücadelesinde Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile Romanya ekibi Cluj 0-0 berabere kalırken, Moldova'nın Sheriff takımı da Slovenya temsilcisi Aluminij ile golsüz eşitliği bozamadı.
Rövanş karşılaşmalarının ardından UEFA Avrupa Ligi'nde 2. eleme turuna yükselen takımlar belli olacak.