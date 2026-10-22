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Kaynak: AA

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu'ndaki ikinci maçında Çimsa ÇBK Mersin, İspanya temsilcisi BAXI Ferrol'ü deplasmanda 85-42 mağlup ederek sahadan farklı galibiyetle ayrıldı.

İspanya'daki A Malata Salonu'nda oynanan mücadelede Mersin ekibi, ilk periyodu 17-14 üstün geçti. İkinci çeyrekte farkı açan konuk takım, devre arasına 39-25'lik avantajla girdi.

Üçüncü periyotta da etkili oyununu sürdüren Çimsa ÇBK Mersin, son çeyreğe 61-36 önde girdi. Karşılaşmanın son bölümünde üstünlüğünü koruyan temsilcimiz, mücadeleyi 85-42 kazandı.

Mersin ekibinde 20 sayı üreten Kariata Diaby, karşılaşmanın en skorer oyuncusu oldu. Ev sahibi BAXI Ferrol'de ise Margaret Doogan, kaydettiği 17 sayıyla takımının en fazla sayı atan ismi olarak öne çıktı.