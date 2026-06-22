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Kaynak: AA

İspanya, yaz mevsiminin ilk büyük sıcak hava dalgasıyla mücadele ediyor. Kanarya Adaları ve Murcia dışında kalan 15 bölgede sıcaklıkların 42 dereceye kadar yükselmesi nedeniyle kırmızı ve turuncu alarm uygulamaları devreye alındı.

İspanya Meteoroloji Enstitüsü (AEMET), 20 Haziran’da başlayan aşırı sıcakların 25 Haziran’a kadar etkisini sürdüreceğini açıkladı. Özellikle Endülüs bölgesinde sıcaklıkların 42 dereceye ulaşması beklenirken, ülkenin diğer kesimlerinde 38 ila 41 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor.

Katalonya’da sıcak çarpması ve baygınlık vakalarında artış yaşanırken, Bask bölgesinde de çok sayıda kişiye sağlık ekipleri müdahale etti. Aşırı sıcaklar nedeniyle bazı şehirlerde açık alanlara kurulan dev ekranlar kaldırılırken, ülke genelinde küçük çaplı yangınlar da meydana geldi.

FRANSA’DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Yaklaşık 10 gündür etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle Fransa’da alarm seviyesi birçok bölgede en üst düzeye çıkarıldı. Ülkenin bazı kentlerinde sıcaklıkların 40 dereceyi aşması, Bordeaux’da ise 43 dereceye ulaşması bekleniyor.

Aşırı sıcaklar nedeniyle 845 okulda eğitime ara verilirken, bazı üniversitelerde yapılması planlanan sözlü sınavlar ertelendi. Yetkililer ayrıca serinlemek amacıyla suya giren 13 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Öte yandan Cher bölgesindeki Touchay kasabasında çıkan yangın nedeniyle yaklaşık 25 hektarlık tarım arazisi zarar gördü.

İTALYA’DA “CERBERUS” ETKİSİ

Afrika kökenli sıcak hava dalgası, İtalya’da da yaşamı olumsuz etkiliyor. Meteoroloji uzmanları, “Cerberus” adı verilen sistem nedeniyle sıcaklıkların ülke genelinde 40 dereceye yaklaşacağını belirtiyor.

Mevsim normallerinin 8 ila 10 derece üzerine çıkan sıcaklıkların yanı sıra, önümüzdeki günlerde yer yer gök gürültülü sağanakların görülebileceği ifade ediliyor. Sağlık Bakanlığı ise özellikle kuzeydeki kentlerde sıcak hava uyarılarını sürdürüyor.

BELÇİKA SON YILLARIN EN SICAK HAFTASINA HAZIRLANIYOR

Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü, ülkenin 2020 yılından bu yana en sıcak haftasını yaşayacağını duyurdu. Uzmanlar, bazı bölgelerde sıcaklıkların 35 dereceyi aşabileceğini belirterek iklim değişikliğinin etkilerine dikkat çekti.

Meteorolog David Dehenauw, Avrupa’nın büyük bölümünü etkisi altına alan “ısı kubbesi” sisteminin sıcaklıkları olağanüstü seviyelere taşıdığını vurguladı.

İNGİLTERE’DE KIRMIZI ALARM

İngiltere Meteoroloji Ofisi, Londra başta olmak üzere ülkenin birçok bölgesinde kırmızı alarm ilan etti. Çarşamba ve perşembe günleri sıcaklıkların 37 derecenin üzerine çıkması, bazı noktalarda ise 40 dereceye yaklaşması bekleniyor.

Yüksek nem oranının da etkisiyle sağlık risklerinin artabileceği belirtilirken, vatandaşlardan gerekli önlemleri almaları istendi.

BALKANLAR VE ORTA AVRUPA DA SICAKLARIN ETKİSİNDE

Bosna Hersek, Sırbistan, Hırvatistan, Slovenya, Karadağ ve Bulgaristan’da meteoroloji kurumları peş peşe uyarılar yayımladı. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmamaları tavsiye edildi.

İsviçre’de sıcak hava dalgasının gelecek hafta sonuna kadar devam etmesi beklenirken, ülkenin birçok bölgesinde yüksek seviyeli sıcaklık uyarıları yürürlükte bulunuyor.

Avusturya’da yılın en yüksek sıcaklığı ölçülürken, başkent Viyana’da tropikal geceler yaşanıyor. Danimarka’da ise hafta sonuna doğru sıcaklıkların 30 dereceye ulaşması bekleniyor.

Uzmanlar, Avrupa genelinde etkisini sürdüren aşırı sıcakların iklim değişikliğinin giderek daha görünür hale gelen sonuçlarından biri olduğuna dikkat çekiyor.