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Kaynak: AA

Fransa’da düzenlenecek Avrupa Eskrim Şampiyonası yarın start alacak. Türkiye’nin de yer aldığı organizasyon, Antony bölgesinde gerçekleştirilecek ve 21 Haziran tarihine kadar devam edecek.

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından yapılan bilgilendirmeye göre şampiyonada flöre, epe ve kılıç kategorilerinde müsabakalar yapılacak. Türkiye’yi turnuvada 15 milli sporcu temsil edecek.

Milli sporcular, Avrupa’nın en önemli eskrim organizasyonlarından birinde farklı kategorilerde madalya için piste çıkacak.

Organizasyonda mücadele edecek milli eskrimciler şu şekilde:

KADINLAR

Flöre: Elvin Gülışık, Alara Atmaca

Epe: Aleyna Ertürk, Ceren Cebe, Nilahsen Erten, Zülal Can

Kılıç: Nisanur Erbil, Nil Güngör

ERKEKLER

Flöre: Kıvanç Kırtay

Epe: Doruk Erolçevik, Halis Efe Elibol

Kılıç: Furkan Yaman, Enver Yıldırım, Enes Talha Kalender, Muhammed Furkan Kalender