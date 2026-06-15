Fransa’da düzenlenecek Avrupa Eskrim Şampiyonası yarın start alacak. Türkiye’nin de yer aldığı organizasyon, Antony bölgesinde gerçekleştirilecek ve 21 Haziran tarihine kadar devam edecek.
Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından yapılan bilgilendirmeye göre şampiyonada flöre, epe ve kılıç kategorilerinde müsabakalar yapılacak. Türkiye’yi turnuvada 15 milli sporcu temsil edecek.
Milli sporcular, Avrupa’nın en önemli eskrim organizasyonlarından birinde farklı kategorilerde madalya için piste çıkacak.
Organizasyonda mücadele edecek milli eskrimciler şu şekilde:
KADINLAR
Flöre: Elvin Gülışık, Alara Atmaca
Epe: Aleyna Ertürk, Ceren Cebe, Nilahsen Erten, Zülal Can
Kılıç: Nisanur Erbil, Nil Güngör
ERKEKLER
Flöre: Kıvanç Kırtay
Epe: Doruk Erolçevik, Halis Efe Elibol
Kılıç: Furkan Yaman, Enver Yıldırım, Enes Talha Kalender, Muhammed Furkan Kalender