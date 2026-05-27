Avrupa hisse senedi piyasaları, ABD ve İran arasındaki nükleer anlaşma görüşmelerine ilişkin iyimserlik ve ABD teknoloji hisselerindeki güçlü performansın etkisiyle İngiltere dışındaki büyük endekslerde pozitif bir seyir izliyor.

ABD borsalarında yarı iletken sektöründe yaşanan yükselişlerin Avrupa teknoloji hisselerine yansıması endeksleri yukarı taşırken, yeni işlem gününde otomotiv sektörü hisseleri de pozitif ayrışarak yükselişi destekliyor. Washington ve Tahran arasında bir uzlaşı zemini aranmasına dair umutlar piyasaları desteklese de, bölgedeki askeri hareketlilik risk iştahını dengeliyor.

ABD'nin İran'ın güneyine yönelik "meşru müdafaa" amaçlı saldırısı ve İran'ın bir ABD uçağı ile insansız hava aracına ateş açması, diplomatik sürecin kırılganlığını ortaya koyarken yatırımcıları temkinli olmaya zorluyor.

Avrupa piyasalarında saat 10.25 itibarıyla oluşan tabloda, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi %0,3 artışla 630 puan seviyesine yükselirken, Almanya'da DAX 40 endeksi %0,5 değer kazanarak 25.334 puana çıktı.

İspanya'da IBEX 35 endeksi %0,5 kazançla 18.380 puan seviyesinde, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %0,4 primle 50.075 puanda ve Fransa'da CAC 40 endeksi ise %0,3 artışla 8.200 puanda işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise ana karadaki olumlu havaya katılmayarak %0,1 kayıpla 10.481 puanda seyrediyor.

Analistler, bugün Avrupa tarafında makroekonomik veri gündeminin sakin olduğunu belirtirken, yatırımcıların odağında ABD'den gelecek olan Richmond Fed sanayi endeksi verisinin olacağını kaydetti.