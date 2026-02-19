Saat 12.00 itibarıyla Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 626,9 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 azalışla 10.639 puandan işlem görüyor.Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,6 kayıpla 25.141 puandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,7 gerileyerek 46.035 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 düşüşle 18.102 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,6 değer kaybederek 8.380 puandan seyrediyor.

Küresel piyasalarda para politikaları ve jeopolitik riskler fiyatlamaları etkilemeyi sürdürürken, Fed ocak ayı toplantı tutanaklarını yayımladı.Tutanaklarda enflasyon, büyüme ve iş gücü piyasasındaki belirsizliklere işaret edilirken, bazı yetkililerin enflasyonun beklentilere uygun yavaşlaması halinde faizlerde ek indirim yapılabileceği görüşünde olduğu belirtildi.Fed yetkililerinin politika duruşlarındaki ayrışmayı yansıtan tutanaklarda, para piyasalarında faiz patikası beklentilerinde belirgin bir değişiklik gözlenmedi.

Jeopolitik alanda ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'ye Diego Garcia Adası'nı Mauritius'a iade etmemesi çağrısında bulundu ve İran'ın anlaşmayı reddetmesi durumunda adadaki askeri üssü kullanabileceklerini ifade etti. Bu gelişme küresel risk algısını artırdı.Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'in, Trump'ın İran konusunda diplomasiyi tercih ettiğini ancak askeri hazırlığı da sürdürdüğünü açıklaması, ABD-İran geriliminin tırmanabileceği endişelerini güçlendirdi.

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İsviçre'nin Cenevre kentinde ABD, Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleşen üçlü müzakerelerde askeri alanda siyasi alandan daha fazla ilerleme kaydedildiğini söyledi.17 Şubat'ta başlayan ve dün sona eren müzakerelerin yeni turunda askeri ve siyasi konuların ayrı ele alındığını belirten Zelenskiy, görüşmelerin yapıcı geçtiğini vurguladı.

Kurumsal tarafta Airbus Group, dördüncü çeyrek kârının beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini açıkladı. Motor tedarik sorunları nedeniyle 2026 teslimat beklentisini piyasa öngörülerinin altında tuttu.Air France-KLM, faaliyet kârının tarihte ilk kez 2 milyar avroyu aştığını duyurdu. Gelir artışı ve düşen yakıt maliyetlerinin, yükselen havalimanı ücretleri ile personel giderlerini dengelediğini belirtti.Renault ise 2025 yılı için 10,93 milyar avro net zarar açıkladı.

Nissan'daki payına ilişkin muhasebe değişikliği nedeniyle 9,3 milyar avro nakit dışı gider kaydeden şirket, operasyonel performansın güçlü olduğunu ve gelirlerin yüzde 3 arttığını ifade etti.Makroekonomik olarak Avro Bölgesi'nde aralık ayı cari fazla 14,6 milyar avroya yükselerek beklentileri aştı.

Analistler, günün kalanında jeopolitik ve siyasi gelişmelerin izleneceğini belirterek, Avro Bölgesi tüketici güven endeksi ile ABD dış ticaret dengesi gibi verilerin takip edileceğini kaydetti.