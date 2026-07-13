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Kaynak: AA

Jeopolitik risklerden kaynaklı fiyatlamalar, yeni haftada da piyasalar üzerindeki etkisine devam ediyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemiye ateş açan İran'a karşı bu hafta üçüncü saldırı turunu başlattığını açıkladı.

ABD'nin İran'a saldırılarını artmasından dolayı yeni haftada Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilimler, küresel piyasalarda risk algısının yüksek seyretmesine neden olurken İran da ABD'nin askeri saldırılarına misilleme olarak Körfez ülkelerine saldırılarını yükseltti.

Bu gelişmelerle, Avrupa piyasalarında saat 10.20 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 azalışla 639,9 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 10.505 puanda kaydetti.

Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 25.036 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,1 kazançla 52.640 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 8.319 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 düşüşle 19.312 puanda konumlandı.

Bölgedeki jeopolitik gelişmeler yakından izlenirken, İngiltere, Almanya ve Fransa'nın oluşturduğu E3 ülkeleri, İran'ın bölge ülkelerine yönelik saldırılarını kınadı.