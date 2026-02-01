İran ile ABD arasındaki gerilim tırmanırken Avrupa Birliği’nden dikkat çeken bir karar çıktı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas Devrim Muhafızları’nın ‘terör örgütü’ listesine alındığını duyurdu.

Kallas, bunun kararlı bir adım olduğunu vurgulayarak, "Kendi halkından binlerce kişiyi öldüren her rejim, kendi sonunu hazırlamaktadır” dedi.

İRAN’DAN MİSİLLEME

Avrupa Birliği’nin 2 gün önce aldığı karara İran’dan misilleme geldi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Avrupa Birliği ordularını terör listesine aldıklarını söyledi.

Kalibaf Meclis’te milletvekillerine yaptığı konuşmada, "Mütekabiliyet yasası gereğince, Devrim Muhafızları’nın terör örgütü ilan edilmesine karşı, Avrupa ülkelerinin orduları terörist grup olarak kabul edilmektedir. Bu adımın sonuçlarının sorumluluğu Avrupa Birliği'ne ait olacaktır." dedi.

Mecliste Devrim Muhafızları Ordusu askeri kıyafetleriyle yerlerini alan milletvekilleri ABD ve AB karşıtı sloganlar attılar.

İran Meclisi, 2023'te AB'nin Devrim Muhafızları Ordusunu "terör" listesine alması halinde Avrupa ordularının "terör örgütü" olarak tanımlanmasını öngören yasa çıkarmıştı. İran, 2019'da da ABD'nin Devrim Muhafızları Ordusunu "yabancı terör örgütü" ilan etmesinin ardından ABD ordusunu "terör örgütü" olarak tanımlamıştı.

DEVRİM MUHAFIZLARI KİMDİR?

Devrim Muhafızları, İslam devrimini koruması ve düzenli orduya alternatif olması amacıyla kuruldu.

İslam devriminin ilk lideri Ruhullah Humeyni tarafından 1979'da kurulan Devrim Muhafızları'nın güçlenmesi Ayetullah Ali Hamaney döneminde oldu. Ülkenin en önemli askeri, siyasi ve ekonomik gücü haline geldi.

Kara, deniz, hava ve istihbarat birimleri oluşturuldu. Devrim Muhafızları'nın sayısı 190 bini aştı. İran'ın stratejik silahlarının denetimi de Devrim Muhafızları'na verildi.

İran'ın tüm Ortadoğu etkisini artırması içinse Devrim Muhafızları'nın Kudüs gücü kuruldu. Kudüs güçleri, İran'ın direniş ekseni içinde yer alan grupların eğitimini, silahlandırılmasını ve desteklenmesini üstlendi. Bu gruplar arasında Lübnan'da Hizbullah örgütü, Irak'ta Şii milisler, Gazze'de Hamas ve İslami Cihad örgütleri ile Yemen'de Husi milisler vardı.

Kudüs gücü özellikle Suriye iç savaşında Esad rejiminin desteklenmesinde ve Irak'ta IŞİD ile mücadelede kilit rol oynadı. Washington yönetimiyse Kudüs gücünü Irak ve diğer Ortadoğu ülkelerinde Amerikalıların ölümüyle sonuçlanan saldırılardan sorumlu tuttu.