Avrupa Birliği'nin (AB) Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen toplantısında dünyada gündem olacak bir karar alındı. İran Devrim Muhafızları AB'nin terör örgütü listesine eklendi.

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI TERÖR ÖRGÜTÜ LİSTESİNE EKLENDİ

Atılan adımı AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, X sosyal medya hesabından açıkladı.

Kallas, bunun kararlı bir adım olduğunu ifade ederek, "Kendi halkından binlerce kişiyi öldüren her rejim, kendi sonunu hazırlamaktadır" sözlerini sarf etti.

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI NEDİR, KİMDİR?

İran Devrim Muhafızları, 5 Mayıs 1979'da kuruldu. İran’daki devrim sonrası iktidara gelen yeni yönetimin güvenliğini sağlamak için kurulan bu yapı, devrimci ideallerin korunması ve o dönemki yeni yönetimin iktidarını sağlamlaştırmak için çaba gösterdi.

İRAN’IN ASKERİ GÜCÜ

Devrim Muhafızları, İran’ın askeri kapasitesinin önemli bir bileşenidir. İran ordusuna paralel bir yapı olan IRGC, farklı askeri birimlerden oluşur. Bu birimler arasında kara, hava ve deniz kuvvetleri bulunuyor. IRGC’nin, düzenli orduya göre daha esnek ve hızlı hareket edebilen özel operasyon birimleri de mevcuttur. Özellikle, füzeler ve insansız hava araçları (İHA) gibi modern askeri teçhizata sahip olan Devrim Muhafızları, İran’ın savunma gücünü artırıyor.