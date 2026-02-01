İran’da 28 Aralık’ta başlayan protestolar sonrası ABD Başkanı Trump ‘askeri müdahale’ tehdidinde bulunmuştu. Trump, son günlerde yaptığı açıklamada büyük bir donanmanın İran’a yola çıktığını söylemişti. Trump her ne kadar müzakere seçeneğinin masada olduğunu belirtse de iki ülke arasındaki gerilim devam ediyor.

Hatta ABD medyasında çıkan bazı haberlerde İran’a bugün saldırı düzenleneceği iddia ediliyordu. Dün İran’ın Bender Abbas kentinde meydana gelen patlama sonrası İran Devrim Muhafızları’nın bir komutanının hedef alındığı iddia edilse de resmi kaynaklar tarafından yalanlandı.

TRUMP DEVRİM MUHAFIZLARINI HEDEF ALDI

ABD Başkanı Trump son yaptığı açıklamada İran’ın Devrim Muhafızlarını hedef alırken planlarını Körfez ülkelerine söylemeyeceklerini vurguladı. Trump, Devrim Muhafızlarının panikte olduğunu savunarak şunları söyledi:

"(Bölgedeki müttefiklere) planımızı söyleyemeyiz.

Eğer onlara planı söyleseydim, bu planı size söylemek kadar kötü olurdu. Aslında daha kötü bile olabilir.

Ama bakın, plan şu ki (İran) bizimle konuşuyor; bir şeyler yapıp yapamayacağımıza bakacağız, aksi takdirde neler olacağını göreceğiz...

Oraya doğru giden büyük bir filomuz var, Venezuela'da sahip olduğumuzdan daha da büyük."

İRAN'DAN MÜZAKERE VURGUSU

Trump’ın sert açıklamalarına karşın İran ise müzakere vurgusu yaptı. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, medyada oluşturulan savaş senaryolarının aksine müzakerelerin şekillenmesi için sürecin ilerlediğini söyledi.

Laricani, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Medyada yapay olarak oluşturulan savaş algısının aksine, müzakereler için bir yapı oluşturulması süreci ilerliyor." ifadelerini kullandı.