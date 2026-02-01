ABD ile İran arasındaki tansiyon, ABD Başkanı Donald Trump’ın “Venezuela’ya gidenden daha büyük bir armada İran’a gidiyor” sözleriyle yeni bir boyut kazandı. Açıklamanın ardından bölgede olası bir askeri müdahaleye ilişkin iddialar peş peşe geldi.

Mezarlık hazırlığı dikkat çekti

İran’da yarı resmi Mehr Haber Ajansı’nın aktardığı bilgilere göre, Tahran’daki Beheşti Zehra Mezarlık Kurumu bünyesinde, olası bir çatışma durumunda ABD askerlerinin geçici olarak defnedilmesi için alanlar hazırlandı. Bu adım, İran’ın muhtemel bir saldırıya karşı önleyici tedbirleri kapsamında değerlendirildi. Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

82 metro istasyonu sığınak olarak belirlendi

Savaş hazırlığı iddialarını güçlendiren bir diğer açıklama ise Tahran Kriz Yönetimi Departmanı’ndan geldi. AJ’nin aktardığına göre, departman başkanı, başkentteki 82 metro istasyonunun sığınak olarak belirlendiğini açıkladı.

Yetkili, metro istasyonlarına temel yaşam malzemeleri ve erzak sevkiyatının başladığını belirterek, olası acil durumlara karşı hazırlık yapıldığını ifade etti.